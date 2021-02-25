В Крыму местные жители вышли на защиту парка с краснокнижными растениями

Жители Крыма обеспокоены, что в Форосском парке, который является особо охраняемой природной территорией, ведутся строительные работы по созданию детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс». Люди переживают, что в будущем может произойти массовая застройка парка, после чего его превратят в элитный поселок. Жалобы местные жители озвучивают в соцсетях и обращаются к руководству Фороса.

Известно, что в рамках проекта планируется провести реконструкцию трех зданий санатория «Форос», их хотят превратить в жилое девятиэтажное здание, трехэтажный бассейн и резервуары для чистой воды и станции обеззараживания. Также будет построено два новых четырехэтажных объекта — спортивный центр и столовая с административной частью.

На территории парка находятся краснокнижные зеленые насаждения, часть из которых уничтожат, так как они мешают строительству. Как разъяснили в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым, после этого в течение года будет проведена компенсационная высадка. Власти обещают, что вход в парк останется свободным. При этом в ведомстве уточнили, что за период существования Форосского парка было застроено всего 12% его территории, хотя положением о парке допускается застройка 20%.

Сегодня представители администрации встречаются с местными общественниками и просто неравнодушными людьми, чтобы ответить на все волнующие вопросы. На защиту парка утром 25 февраля вышли сотни человек.

Напомним, Форосский парк был заложен в 1834 году, а в 1960-м получил статус особо охраняемой природной территории. Сам парк разделен на несколько ярусов. Это уникальное место, поскольку там высажены растения практически со всего мира.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымский блогер показал, как выглядит «украинская зависть» в Севастополе.