Эксперт назвал три горячие точки, где в ближайшее время может начаться война



В Крыму назвали три горячие точки, где в ближайшее время может начаться война. Об этом на онлайн-конференции в формате видеомоста Москва — Симферополь рассказал вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

«Первая точка — это Приднестровье. Если будет введено закрытие границ с Украины и Молдовы, а там сейчас сидят враждебные режимы, то России придется пробивать коридор через Одесскую область для того, чтобы обеспечить проживание всех жителей Приднестровья», — рассказал Константин Сивков в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Участник онлайн-конференции добавил, что если Россия пойдет на такой шаг, то будет война, куда может вмешаться НАТО якобы в роли защитников демократии и суверенитета Украины и Молдовы. А после этого она может выставить РФ агрессором.

«Вторая точка — это Новороссия (ЛНР, ДНР). Сегодня ВСУ серьезно повысили свой военный потенциал, и, судя по решениям команды Зеленского, военные действия в этом регионе могут начаться весной», — сказал военный эксперт.

Третья точка, в которой на данный момент до сих пор нет стабильности, — это Абхазия и Южная Осетия, отмечает Сивков.

«И хоть Грузия не способна на данный момент к решительным действиям, в случае, если внимание России будет оттянуто, например, на Новороссию, то какое-то движение может начаться и в этом регионе», — сообщил Сивков.

По мнению эксперта, если в какой-то из точек начнутся военные действия, то это может быть выгодно блоку НАТО и остальным «антиглобалистам».

Ранее военный обозреватель «КП» Виктор Баранец рассказал о трех точках на карте мира, в которых в ближайшем будущем возможно вооруженное столкновение России и США.