Драгоценные минералы Крыма: как на полуострове добывают «глаза москитов»

Лучшие друзья девушек это не только бриллианты. Но и мастера-ювелиры, которые превращают драгоценные камни и металлы в настоящие произведения искусства, а также геологи — люди, которые эти камни находят. ФАН выяснил, какие драгоценные камни можно найти в Крыму, сколько они стоят и как правильно ухаживать за украшениями.

Добыча ценных минералов

Привычных для нас алмазов или рубинов в Крыму нет, рассказывает профессиональный геолог Александра Федотова.

«Есть полудрагоценные минералы и самоцветы, которые формируются в результате сложных геологических процессов. Добыча в промышленных масштабах здесь никогда не велась. Только варварским способом, подрывами, в основном это происходило на Карадаге. Там находили полудрагоценные самоцветы. Когда Карадаг стал государственным заповедником, добывать перестали», — говорит Федотова.

Из интересных крымских камней — горный хрусталь. Его можно встретить и достаточно легко насобирать в Ялте и в Алуште. Еще есть агаты, халцедоны, их довольно много, местами встречается яшма.

«Из красивых камней — аметисты. Также их можно встретить на Карадаге, Аю-Даге, Фиоленте. Иногда попадается золотоносная руда — пирит. Его добывать нерентабельно. Но немного насобирать можно на Кастеле, эта руда действительно сверкает золотом. В основном в Крыму добывают строительные материалы: ракушечный известняк, щебень, песок, мрамор. Лично для меня Крым драгоценен своими лесами, полями гораздо больше, чем все эти алмазы. Для меня любой камень в Крыму — драгоценный», — подчеркивает геолог.

Из обычного камня в произведение искусства

Профессия ювелира считается одной из самых древних. Но ее актуальность сохранилась и до сих пор, несмотря на то, что сегодня большинство производственных процессов автоматизировано. Если требуются что-то эксклюзивное, за работу берутся ювелирные мастера, никакая машина этого не сделает.

Эльдар Гафаров — мастер собственной ювелирной мастерской в крымской Алуште. Он работает вместе с супругой: Яна принимает заказы, рисует эскизы, сам мужчина создает украшения. По его словам, самое важное в работе с мельчайшими деталями — это терпение. В юности Эльдар обучался в Симферопольском центре обработки художественных металлов, проходил практику в крупнейшем ювелирном доме и даже был экспертом по драгоценным камням, поэтому с легкостью может отличить истинный бриллиант от подделки.

«Есть свои секреты, конечно. Но самое главное — это природная структура камня и знания о нем. Разновидность, цвет, каким мастером была произведена огранка. Ведь драгоценные и полудрагоценные камни гравируют только лучшие гравировщики, известные в наших кругах. С собственными драгоценными камнями мы не работаем. Только если клиенты приносят свои. Когда не было интернета, и мы только начинали обучаться, было, конечно, сложно. Сейчас все немного по-другому: восстанавливаем не только прабабушкины кольца, но и создаем реплики из брендовых журналов. Часто приходят и заказывают украшения по индивидуальным эскизам. Это один из самых интересных этапов, где можно проявить все свое мастерство», — делится с ФАН Эльдар.

«Что ни говори, а основной «рабочий инструмент» мастера все-таки руки и глаза, — считает Яна Гафарова. — Зрение для ювелира очень важно. Все надо видеть. И координация движений имеет большое значение. Когда трясутся руки, что-то может пойти не так. Надо, чтобы у мастера и зрение было хорошее и настроение», — рассказывает специалист.

Чаще всего к ювелирным мастерам обращаются по ремонту золотых и серебряных украшений: почистить, запаять, отреставрировать или переплавить. Кроме того, ювелирные инструменты отлично подходят для заточки рабочего инвентаря парикмахеров и мастеров маникюра.

Инвестиции в драгоценные камни

Драгоценные камни это не только ценный подарок и украшение, но и серьезное вложение средств. В Крыму камни можно купить в специализированных магазинах для ювелиров, а также на сайтах. Стоимость ограненных бриллиантов, например, от московского ювелирного завода варьируется от 2000 до 14 миллионов рублей. На цену влияет цвет, чистота, количество и тип граней, вес. Самые «ходовые» бриллианты — весом до одного карата.

Крымские сайты предлагают драгоценные камни до 300 тысяч рублей: турмалины, аметисты, гранаты и другие сокровища. На «Авито» можно найти фамильные драгоценности или реплики бриллиантов стоимостью от 700 рублей до нескольких миллионов. Правда, ответственности за оригинальность никто не несет.

Российские банки дают возможность легально купить мерные слитки драгоценных металлов: золото, серебро, платину и палладий от одного килограмма до тысячи. Кстати, вложение в такие драгоценности является одним из самых надежных средств сохранения финансовых сбережений.

В мире всего пять стран, которые дают основной объем добычи природных алмазов — Австралия, Республика Конго, Ботсвана, ЮАР и Россия (Якутия, Пермский край и Архангельская область).

«В Крыму сейчас добывают и золото, и алмазы, чаще всего модифицированные. Раньше их не находили, так как методы апробирования и обработки проб были несовершенны, сейчас есть больше возможностей для добычи. Но крымские алмазы настолько маленькие, что их не разглядеть невооруженным глазом. Размеры камней не более 4 мм. В Бразилии такую мелочь называют «глазами москитов», — говорит геолог Алексей Сулин.

Как ухаживать за ювелирными украшениями

Для того чтобы ювелирные изделия долго сохраняли привлекательный вид, мастера рекомендуют соблюдать некоторые несложные правила, позволяющие уберечь украшения от царапин и прочих дефектов.

«Ухаживать за золотом и серебром дома не получится так идеально, как это сделали бы мастера, но самый простой и лучший способ — это зубная паста и щетка. Украшения рекомендуется проверять и чистить профессионально раз в полгода в специальной ультразвуковой ванне. Только таким способом можно убрать мельчайшие загрязнения и не нанести вреда металлу», — говорит помощник ювелира.

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