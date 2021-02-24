Крымский блогер показал, как выглядит «украинская зависть» в Севастополе

В Севастополе готовится к запуску водозабор на реке Бельбек. Планируется, что уже с 1 марта на объекте начнутся пуско-наладочные работы, потом две недели отводится на отладку всего процесса.

«Чтобы к очередной годовщине «Русской весны» можно было объект полностью сдать, но с 1 марта, как и обещали, объект будет работать в режиме пуско-наладки, вода уже пойдет в городские сети», — сказал ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Темпам, с которыми был построен водозабор, и его мощностям, можно только позавидовать. Буквально за несколько месяцев военные строители спроектировали и построили водозабор, а также комплекс гидротехнических объектов, которые задействованы в его работе: это водоочистные сооружения, водопроводные насосные станции, сам ковшовый для заборы воды из реки Бельбек и перенаправления ее в Днепровский водовод.

Отметим, что построенный в Севастополе водозабор действительно можно назвать «украинской завистью», ведь подобных объектов за такие сроки на Украине давно не создавали, а завистливые комментарии украинцев о том, что Россия постепенно восстанавливает инфраструктура в Крыму, появляются ежедневно. Конечно, стену на границе с Россией власти Киева пытались построить, потратив на это 1,7 млрд гривен, но что-то «не так сталося».

А здесь, в условиях устроенной киевским правительством водной блокады, осуществляются такие проекты! Крымский блогер Александр Талызин поделился с ФАН снимками заснеженного водозабора и показал на видео, как объект выглядит со всех сторон.

Ранее ФАН рассказывал, почему Германия игнорирует водную блокаду Крыма со стороны Украины.