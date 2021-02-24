Закат БПК «Керчь»: как закончилась история корабля — гордости советского флота

Севастополь, 24 февраля. На месте, где летом прошлого года был разобран на железо большой противолодочный корабль «Керчь», теперь только волны и причальная стенка. Ничего не напоминает больше о длинной судьбе БПК. Она осталась лишь в памяти тех, кто посвятил несколько лет своей жизни службе на «Керчи».

Большой противолодочный корабль «Керчь» был последним из семи советских БПК проекта 1134 «Беркут-Б». В 1971 он был заложен, а флаг ВМФ СССР был поднят уже в 1974 году. В тот же день он был включен в состав 70-й бригады противолодочных кораблей 30-й дивизии противолодочных кораблей Краснознаменного Черноморского флота. Предназначение данного типа кораблей — действие в составе поисково-ударных групп, предназначенных для уничтожения атомных ракетных подводных лодок противника в мировом океане.

ФАН удалось связаться с ветераном Черноморского флота, который застал последний выход корабля на боевую службу под флагом СССР. Петр Кравченко (фамилия изменена по просьбе собеседника) сейчас на заслуженной пенсии, живет в Севастополе, воспитывает внуков.

«На «Керчь» я пришел в конце 80-х годов, мне повезло, я проходил службу там, где и жил. Пока «Керчь» стояла у причала, у нас были короткие и очень редкие увольнительные на берег. Знаете как тоскливо, когда ранней весной корабль стоит в бухте, доносятся запахи миндаля, а на берег нельзя», — вспоминает боевую службу Петр Кравченко.

Именно весной 1991 года экипаж «Керчи» готовился выйти на боевое дежурство в составе Средиземноморской эскадры.

«Тогда уже витало в воздухе, что грядут перемены. Но мы не думали об этом и даже почти не говорили. Просто выполняли свои обязанности. На боевом дежурстве мы стояли с мая по октябрь 1991 года, тогда над «Керчью» был в последний раз был поднят флаг СССР», ― рассказывает Петр Кравченко.

Страны, которой Петр Кравченко служил несколько лет, не стало уже через несколько месяцев после возвращения с дежурства.

«На берег нас тогда не пускали, все было по-прежнему: утром — подъем, днем — машинное отделение, вечером — отбой. Потом уже мы общались с теми, кто вышел в море еще при СССР, а вернулся уже в другую страну, некоторые сильно пили тогда, не могли перестроиться», — добавил ветеран ЧФ.

С корабля в «новую страну» он так и не вышел.

«В 1992 году в феврале мы участвовали в совместных учениях с кораблями США. «Керчь» тогда был флагманом эскадры, это был для нас удивительный опыт. Вчерашний враг, а сегодня он кто? Друг или союзник? Мы не могли это не то, что понять, осознать даже тогда», — говорит собеседник ФАН.

Больше участвовать в боевых походах Петру Кравченко не пришлось, его служба закончилась в 1993 году.

«У меня юбилей 23 февраля, в этот день я сошел с корабля и продолжил службу на берегу. А через неделю БПК «Керчь» при маневрировании врезался в причальную стенку и сильно пострадал. Тогда уже говорили, что это очень плохая примета», ― дополнил ветеран.

Именно большой пожар, который начался в машинном отделении, и охватил почти весь корабль, принес такие разрушения, что «Керчь» уже не принадлежал восстановлению. Решение о его списании было принято в 2015 году.

Чтобы спасти этот корабль и превратить его в музей всех ракетных кораблей советского ВМФ, на имя президента России Владимира Путина писали петицию ветераны Военно-морского флота СССР и России.

«Я был среди подписантов этого письма. Сердце мое болит за судьбу «Керчи», очень жаль, что ничего не удалось сохранить», ― резюмировал Петр Кравченко.

15 февраля 2020 года на большом противолодочном корабле «Керчь» был спущен флаг. В апреле его отправили в Инкерман на слом, а уже к маю с него демонтировали вооружение, откачали топливо и сняли оборудование, представляющее хоть какую-то ценность.