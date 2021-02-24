Царев раскрыл неизвестные подробности госпереворота на Украине, вскрыв кураторство Запада

В годовщину государственного переворота на Украине экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев в рамках большого интервью для ФАН раскрыл детали тех судьбоносных событий.

Семь лет назад в Киеве прогремел антиконституционный государственный переворот, поддерживаемый украинскими неонацистами. В результате Крым принял решение распрощаться с Украиной и вернуться в состав России. Его примеру пожелали последовать и другие регионы Украины, но захватившие власть прозападные силы развязали гражданскую войну.

Олег Царев последовательно выступал против неконституционных действий как 2008 года, так и Евромайдана 2014 года. Во время активной фазы уличных противостояний в Киеве в феврале 2014 года Царев, будучи заместителем руководителя фракции, отвечал за взаимодействие с силовыми структурами, проведение брифингов и официальные заявления. Кроме того, в силу исполняемых обязанностей он имел доступ к различным внутренним документам, в том числе, касающихся переговоров официального Киева с представителями тогдашней оппозиции, которые проходили в присутствии иностранных представителей.

В годовщину тех трагических событий Олег Царев пообщался с ФАН и раскрыл некоторые подробности государственного переворота, его причины и последующие за ним события, а также рассказал, почему Виктор Янукович не возглавил восставшие против украинских нацистов регионы.

О подготовке Майдана

«Активистов» обучали и готовили к госперевороту в компании, которая успела уже зарекомендоваться себя как организатор «майданов» в других странах. «Курсы» проводили прямо в посольстве США в Киеве.

Госпереворот с подачи западных кураторов

Сколько сотрудники СБУ заработали, «верно служа» своей стране? Как жгли документы, зная то, что госпереворот произойдет и легитимная власть будет внесена. Где происходили переговоры с западными кураторами о реализации государственного переворота — в следующем ролике.

Возвращение Януковича

Сбежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович до сих пор судится с сегодняшний руководством страны, которую сам когда-то возглавлял. При этом он тешит себя надеждой, что все равно сможет вернуться в страну. Удастся ли ему?