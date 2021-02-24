Царев раскрыл информацию о возвращении Януковича на Украину

Ялта, 24 февраля. Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев в рамках большого интервью ФАН раскрыл информацию о причинах, по которым Виктор Янукович не предпринял никаких попыток противостоять силовому захвату власти в стране и отказался возглавить восставшие против государственного переворота регионы Украины.

Во время Евромайдана 2013-2014 годов на Украине Царев, в силу исполняемых им тогда обязанностей, имел допуск к документам, предназначенным для служебного пользования. А также активно контактировал с силовыми структурами и СБУ.

По словам Царева, имеющаяся у него информация сегодня указывает на то, что Янукович не желает конфронтации с новой украинской властью. Он твердо намерен прекратить в судебные процессы, начатые против него, и вернуться на Украину, чтобы спокойно жить там.

«Янукович наотрез отказался возвращаться как на Донбасс, так и в Крым. Причина проста — он до сих пор делает все, чтобы отсудить суды на Украине, снять против себя санкции. А ведь против него нет международных санкций, если вы помните. И он считает, что у него есть все шансы для того, чтобы вернуться и жить в Украине», — пояснил Царев корреспонденту ФАН.

В ближайшее время ФАН опубликует большое интервью с Олегом Царевым, посвященное событиям на Украине в период государственного переворота. В нем речь пойдет об истинных причинах государственного переворота, ставшими впоследствии отправной точкой для разгоревшейся гражданской войны.