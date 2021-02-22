Настоящее место силы: как выглядит знаменитый Гурзуф зимой — фоторепортаж ФАН

Гурзуф, расположенный у подножия горы Аю-Даг, является одним из любимых мест у туристов — поселок пропитан историей, отдыхающие восхищаются его узкими улочками и невероятно красивыми видами, которыми окружен город. Не зря именно в этом крохотном городке Антон Павлович Чехов приобрел себе дачу, а знаменитые художники по случаю посещения Крыма рисовали Гурзуфскую бухту.

Сегодня Гурзуф все так же красив, несмотря на отсутствие многочисленных туристов, которые приезжают сюда на отдых в летний период. Корреспондент побывал в этом славном городе, чтобы поделиться его фотографиями с читателями ФАН. Также удалось пообщаться с местными жителями. Вот что они рассказывают про Гурзуф.

«Гурзуф — настоящее место силы, здесь почти всегда тепло и нет снега. Климат, наверное, по сравнению с остальным Крымом самый мягкий. У нас часто бывают знаменитости, а летом очень много художников, практически на каждом углу. Говорят, что для них наш поселок является местом для вдохновения», — сказала местная жительница Анна.

Отметим, что летом в Гурзуфе можно получить уроки вождения почти любого водного транспорта. Также оттуда уходит много катеров с экскурсиями, во время которых туристам рассказывают о богатой истории Крыма и расположенных на берегу Черного моря городах.

Напомним, ранее ФАН показывал, как по-разному выглядят города Крыма во время обильного снегопада и заморозков.