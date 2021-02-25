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Крымчане возмутились попытками построить скоростную автотрассу вдоль водохранилища

Жители Добровской долины снова взволнованы строительством скоростной автотрассы

Жители Села Заречное под Симферополем снова обеспокоились вопросом предстоящего строительства Юго-Восточного обхода крымской столицы, который пройдет рядом с их домами. Как передает корреспондент ФАН, жителей Добровской долины взволновала информация о возобновлении обсуждений варианта прохождения трассы вдоль Аянского водохранилища, а не просто по территории долины, боясь разрушения стройкой источника воды.

По словам лидера инициативной группы жителей Добровской долины Евгения Крылова, люди крайне болезненно воспринимают любую информацию о возобновлении обсуждений строительства трассы вдоль Аянского водохранилища. Из-за длительной процедуры согласования и затянувшихся проектных изысканий многие люди уже полтора года живут в состоянии неопределенности и стресса, в страхе лишиться источника питьевой воды.

«До меня дошла информация, что вчера было совещание у вице-премьера Гоцанюка Ю. М., на котором присутствовал глава района Алексанов Д. С., министр транспорта Исаков Е. А, а также представители ВАД. И я узнаю, что представители ВАД на совещании проталкивают этот вариант», — пояснил лидер инициативной группы села Заречное Евгений Крылов.

Крымчане возмутились попытками построить скоростную автотрассу вдоль водохранилища

По его словам, он связался с главой Симферопольского района Дионисом Алексановым, который в свою очередь пояснил, что ВАД (компания Высококачественные автомобильные дороги) в ходе совещания настаивала на реализации первого варианта строительства трассы в силу того, что на сегодняшний день документация существует лишь для этого проекта — именно по прохождению трассы вдоль Аянского водохранилища. Такая постановка вопроса крайне удивила членов инициативной группы и жителей села Заречного.

«Я обратился за комментариями к Алексанову Д. С., который сказал, что ВАД действительно говорила о первом варианте, так они не слышали ничего о втором варианте и у них есть документация только по первому, но как такое может быть, если по всем новостям были сюжеты о том, что принят второй вариант!

Сказал также о том, что следующее совещание назначено на понедельник, на котором будет присутствовать представитель проектной организации, а также пообещал, что и он, и глава Добровского с/с и далее будут отстаивать интересы жителей Заречного, которые категорически не согласны с первым вариантом прохождения трассы!» — пояснил общественник.

Крымчане возмутились попытками построить скоростную автотрассу вдоль водохранилища

Вместе с тем в пресс-службе председателя Совета Министров Республики Крым подтвердили, что в рамках рабочего совещания был проработан вопрос строительства Юго-Восточного транспортного обхода Симферополя, однако более подробных комментариев не давали.

В администрации симферопольского района корреспондента ФАН заверили, что данное совещания было техническим и никаких решений на нем пока что принято не было. Продолжение назначено на понедельник 1 марта.

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