«Это невероятно»: в Крыму показали, как сейчас выглядит замерзший водопад Учан-Су

Под конец зимы в Крыму начались настоящие заморозки — несколько дней назад сильные морозы и снег заставили власти даже перекрыть движение по Крымскому мосту из-за непогоды. Также было затруднено движение по трассе «Таврида», а в некоторых районах полуострова снега выпало более 50 см.

Однако у такой непогоды есть и обратная сторона — водохранилища и другие водные источники, которые до этого несколько лет переживали серьезную засуху, после начала таяния снега в горах получат большой объем воды.

Сейчас, например, Ялта полностью питается за счет альтернативных источников, один из них — самый длинный в республике водопад Учан-Су. Делается это для того, чтобы экономить ресурс двух водохранилищ, которые сейчас наполняются перед летним сезоном.

Несмотря на то, что водопад кажется полностью замерзшим, вода под толстыми слоями льда все равно прорывается и идет на заполнение озера Могаби, а затем — в курортную столицу Крыма. При этом, как говорят местные жители в Сети, такого водопада Учан-Су они давно не видели из-за засухи.

«Это невероятно, не помню, когда его видела в последний раз таким красивым и мощным. Надеюсь, что теперь воды нам хватит с лихвой», — написала Татьяна Солопова.

«Мы приехали всей семьей посмотреть на это природное чудо. Если кто-то еще не успел там побывать, всем советую это сделать как можно раньше, потому что скоро это все растает», — добавила Ирина Давыдова.

Также на водопаде Учан-Су побывал и корреспондент ФАН, чтобы лично убедиться в его необычайной красоте. Интересно, что людей там было очень много, поэтому даже пришлось ждать, чтобы сделать эти красивые снимки.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что украинский блогер записал восторженное видео о дорогах и качестве топлива в Крыму.