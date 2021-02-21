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«Это невероятно»: в Крыму показали, как сейчас выглядит замерзший водопад Учан-Су

«Это невероятно»: в Крыму показали, как сейчас выглядит замерзший водопад Учан-Су

Под конец зимы в Крыму начались настоящие заморозки — несколько дней назад сильные морозы и снег заставили власти даже перекрыть движение по Крымскому мосту из-за непогоды. Также было затруднено движение по трассе «Таврида», а в некоторых районах полуострова снега выпало более 50 см.

Однако у такой непогоды есть и обратная сторона — водохранилища и другие водные источники, которые до этого несколько лет переживали серьезную засуху, после начала таяния снега в горах получат большой объем воды.

Сейчас, например, Ялта полностью питается за счет альтернативных источников, один из них — самый длинный в республике водопад Учан-Су. Делается это для того, чтобы экономить ресурс двух водохранилищ, которые сейчас наполняются перед летним сезоном.

«Это невероятно»: в Крыму показали, как сейчас выглядит замерзший водопад Учан-Су

Несмотря на то, что водопад кажется полностью замерзшим, вода под толстыми слоями льда все равно прорывается и идет на заполнение озера Могаби, а затем — в курортную столицу Крыма. При этом, как говорят местные жители в Сети, такого водопада Учан-Су они давно не видели из-за засухи.

«Это невероятно, не помню, когда его видела в последний раз таким красивым и мощным. Надеюсь, что теперь воды нам хватит с лихвой», — написала Татьяна Солопова.

«Мы приехали всей семьей посмотреть на это природное чудо. Если кто-то еще не успел там побывать, всем советую это сделать как можно раньше, потому что скоро это все растает», — добавила Ирина Давыдова.

«Это невероятно»: в Крыму показали, как сейчас выглядит замерзший водопад Учан-Су

Также на водопаде Учан-Су побывал и корреспондент ФАН, чтобы лично убедиться в его необычайной красоте. Интересно, что людей там было очень много, поэтому даже пришлось ждать, чтобы сделать эти красивые снимки.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что украинский блогер записал восторженное видео о дорогах и качестве топлива в Крыму.

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