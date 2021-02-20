Участник сражения на Сапун-горе во время ВОВ раскрыл, что ему не раз спасало жизнь

Накануне Дня защитника Отечества, 23 февраля, Севастополь присоединился к Всероссийской акции «Защитим память героев» — в этот день цветы будут лежать у каждого памятника, мемориала и воинского захоронения времен Великой Отечественной войны. Таких памятных мест в Севастополе около 200.

ФАН удалось пообщаться с освободителем Севастополя, жителем Джанкоя Дмитрием Ивановичем Бойко.

«Цветы у памятников — это хорошо. Важно, чтобы помнили, важна память», — прокомментировал ветеран городскую акцию.

Ему было 20 лет, когда новобранцев быстро собрали в призывном пункте Симферополя в 1944 году и отправили выгонять немцев из Севастополя.

«Нас, молодых новобранцев, собрали на железнодорожной станции в Остряково. Мы к тому моменту уже были обучены, конечно. Нам там выдали форму и оружие, Севастополь мы шли освобождать пешком», — поделился воспоминаниями ветеран.

Он стал участником легендарного боя на Сапун-Горе, именно победа на этой высоте принесла победу над врагом.

«Это уже был последний бой с фашистами. Я тогда служил в минометной бригаде и носил минометную плиту на плечах. Она весила почти 60 килограммов, было тяжело. Но она укрывала меня от пуль и осколков, и не раз спасла мне жизнь», — добавил Дмитрий Бойко.

Взятие Сапун-горы стоило Красной армии жизней 80 тысяч советских солдат. 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден.

Сегодня память защитников города, павших во время Великой Отечественной войны, почтили у вечного огня. К мемориальной стенке на площади Нахимова цветы возложили главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вместе с тем в преддверии Дня защитника Отечества глава города-героя встретился с ветеранским сообществом Севастополя и поздравил с наступающим праздником. Также он с ними обсудил наболевшие вопросы, один из самых актуальных — строительство музея героической обороны Севастополя 1941–1942 годов на мысе Хрустальный. Развожаев заверил, что этот проект обязательно будет реализован.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, какие выплаты и льготы ждут ветеранов осажденного Севастополя.