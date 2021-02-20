111 лет назад появилось Крымское общество естествоиспытателей: чем занимались ученые?



Симферополь, 20 февраля. 110 лет назад на полуострове было создано Крымское общество естествоиспытателей и любителей природы. Их первое собрание состоялось 20 февраля 1910 года. Их цели были просты: изучать Крым и прилегающие районы в «естественноисторическом отношении», широко докладывать о результатах деятельности.

Общество существовало только 20 лет, однако их многочисленные труды: записки, отчеты, карты стали основой для исследований и работ следующих поколений, неравнодушных к природе Крыма. Большая коллекция работ членов общества сейчас хранится в «Крымском музее Тавриды».

«Создание общества людьми 1910 года было встречено с большим энтузиазмом. И уже к концу первого года его существования в общество вступили 200 человек. В него входили учителя, врачи, инженеры, агрономы, лесоводы, зоологи, геологи, метеорологи, ботаники, археологи, астрономы», — рассказали ФАН сотрудники музея.

Члены общества естествоиспытателей были жителями не только Крыма, но и также Одессы, Харькова, Тифлиса (сегодня Тбилиси), Петербурга, Москвы.

«Они занимались чтением лекций и докладов, разработкой и проведением экскурсий на Чатыр-Даг и в Альминскую долину, издавали «Записки Крымского Общества Естествоиспытателей и Любителей Природы», — добавили в музее.

Деньги общество зарабатывало организацией живых выступлений ученых. Послушать их собиралось много зрителей: в отчетных записках говорилось, что аудитория составляла около 3000 человек.

«Лекции велись на темы «О распространенности жизни во Вселенной», «О комете Галлея», «О воздухоплавании», «Об органах чувств у растений», «В поисках философского камня». В годы революции и гражданской войны общество переживало многочисленные трудности. В 1918–1925 гг. «Записки» не издавались», — сообщили в музее Тавриды.

И только после 1925 года работы общества естествоиспытателей стали публиковаться вновь. Но недолго: последний том «Записок» вышел в свет в 1930 году. Затем общество перестало существовать.

«Их работы до сих пор пользуются популярностью у современных ученых, и просто тех, кому глубоко интересна история нашего края», — добавили музейные сотрудники.

Напомним, ранее ФАН подготовил большое интервью с крымским космонавтом, который рассказал об освоении новых планет и космическом мусоре.



