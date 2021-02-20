Отравлением 11 детей из Крыма в Новороссийске займется Следственный комитет

Симферополь, 20 февраля. За последние два дня в крымском регионе прогремело несколько сообщений о пищевых отравлениях как среди детей, так и среди взрослых.

Так, воспитанники Академии футбола Крыма проходили сборы в Новороссийске с 12 февраля. В минувший четверг после обеда одиннадцать подростков с тренером почувствовали дискомфорт в кишечнике и обратились за помощью к фельдшеру, сопровождавшему группу.

По словам директора АНО «Академия футбола Крыма» Михаила Андреянова, проведенные местными врачами анализы показали, что причин для серьезного беспокойства нет. С чем было связано недомогание футболистов, теперь разбираются компетентные органы. В частности, проверку из-за отравления детей начали в Следственном комитете по Краснодарскому краю. Сегодня вечером дети должны вернуться в Евпаторию.

«Все хорошо, мы уже едем домой. У нас с собой были необходимые препараты, ребятам стало гораздо лучше. На следующий день после появления первых симптомов приехали главврач Новороссийска, доктора, которые попросили спортсменов сдать анализы, чтобы правильно поставить диагноз. Ротовирусная инфекция не подтвердилась. Я рад, что дети здоровы», — прокомментировал ФАН ситуацию директор АНО «Академия футбола Крыма» Михаил Андреянов.

В составе группы, выезжавшей в Новороссийск, были 46 футболистов от 15 до 17 лет и шестеро тренеров. Они проходили сборы в пансионате имени Майстренко, находящемся в урочище Широкая Балка. Работа пищеблока в пансионате приостановлена до получения результатов анализов.

Ранее ФАН сообщал о шести членах экипажа, получивших пищевое отравление на судне April, находящемся в Керченском проливе. На борту корабля находились восемь человек из экипажа. Недалеко от порта «Кавказ» второе судно помогало проводить медицинскую эвакуацию.