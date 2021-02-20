Масштабная борьба со стихийщиками на остановках поразила жителей Севастополя

Борьба со стихийной торговлей в Севастополе принесла первый ощутимый результат — от многочисленных лотков и торговцев расчищена площадка остановки Юмашева, на которую многие годы жаловались местные жители, передает корреспондент ФАН. Однако ни жалобы, ни обращения к властям столько лет эффекта не давали, только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки.

«Здесь бабушки торгуют столько, сколько я себя помню. Даже рынок в 200 метров специально для них был построен, однако там им приходится платить за место, проходить проверку товара, конкурировать с другими продавцами. Доходило до того, что здесь почти невозможно было передвигаться, я на инвалидном кресле просто не мог проехать между лотками с грибами и помидорами. Пришлось просить двигаться», — рассказали ФАН жители города.

Фотографией полностью очищенной от стихийщиков площадью поделились в социальных сетях, но уже через несколько часов, когда корреспондент ФАН побывал на остановке, вдоль стены остановочного комплекса снова разместилась бабушка с соленьями на продажу. Едва заметив камеру, она занервничала, но с места не сдвинулась.

«Их стали активно гонять, то есть если раньше приходили, могли протокол составить, например, и уйти, то теперь правоохранители добились, чтобы продавцы забирали свой скарб и уходили с места. Ходят примерно каждый час сейчас, потому эта бабушка тут ненадолго», — рассказал продавец из ларька неподалеку с площадью.

Как сообщил ФАН первый заместитель департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя Максим Рожков, чистая площадка у остановочного комплекса — это результат работы сразу трех городских ведомств

«Это совместная работа Департамента сельского хозяйства, Гагаринского муниципалитета и сотрудников из Гагаринского РОВД, они нам очень помогают. У нас были демонтажи не только на Юмашева, но и на площади 50-летия (У ЦУМа. — Прим. ФАН). Мы планируем навести порядок на всех подобных «горячих точках» города», — сообщил Максим Рожков.

Отметим, в прошлом году в Севастополе провели более 600 демонтажей на стихийных рынках города, на это было выделено около 20 миллионов рублей.