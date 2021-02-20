В Крыму нашли виноватого в снежном коллапсе на Крымском мосту и трассе «Таврида»

Симферополь, 20 февраля. Сергей Аксенов просит федералов отстранить от работы компанию, ответственную за уборку снега на трассе «Таврида». Накануне крымчане были в шоке от происходящего на главной республиканской трассе: подрядчик не справился со своими обязанностями, автомобильное движение в нескольких районах республики и по Крымскому мосту было перекрыто. Ограничения на проезд сняли только сегодня утром.

Автомобильное движение по Крымскому мосту и трассе «Таврида» остановили из-за сильного снегопада. В ночь с 18 на 19 февраля 2021 года выпало около 27 мм снега, на восточную часть Крыма обрушилась месячная норма осадков. Даже когда снег переставал идти, его сдувал с полей сильный ветер, техника не справлялась. Машины застревали в сугробах, на дороге собрались километровые пробки, были аварии. Для водителей работали пункты обогрева.

Во время непогоды жителей Крыма просили воздержаться от поездок по «Тавриде». Особенно сложным был выезд на трассу в Ленинском, Кировском и Белогорском районах.

«Почему такое происходит? Сколько денег, техники, чиновники постоянно отчитываются, что столько и столько потрачено. Но по факту Симферополь утопает в жиже снега, на 13:00 чистыми были ул. Русская и Балаклавская. Неужели нет чиновников, которые наведут порядок? Только воровство и халатность. Может, надо уже начать платить зарплаты в зависимости от процветания региона?» — пишет в соцсетях один из жителей Крыма.

«Трасса «Таврида» этой ночью, на последнем фото все встали. Здесь около 20 км до Керчи, глубокий снег и маленький подъем, фуры и автобусы не могут подняться», — пишет в своем Instagram водитель скорой из Крыма.

Как сообщила ФАН пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань», в это время на дороге беспрерывно работала дорожная техника — 40 комбинированных дорожных машин и автогрейдеров. Каждый час дорогу посыпали технической солью, за сутки израсходовали 370 тонн противогололедных материалов.

С другой стороны, Сергей Аксенов, пишет в соцсетях о гораздо меньшем числе машин, задействованных в расчистке снега.

«Отмечу, что подрядчик, ответственный за уборку дороги от снега, не справился с ситуацией. Готовлю обращение в федеральные органы власти, решением которых был выбран этот подрядчик. К сожалению, на трассе мы видим только 10 комбинированных дорожных машин (КДМ), хотя подрядчик рассказывает о 24. При этом по всей территории Республики Крым работает 127 КДМ, они занимаются расчисткой снега», — сообщил лидер республики.

Тем временем в комментарии ФАН симферопольский общественник Сергей Воронов, который с инициативной группой сам расчищал свой и соседние дворы от снега накануне, отметил, что произошедшая ситуация напоминает известный мем «никогда такого не было и вот опять». Каждый год коммунальщики отчитываются, что они готовы к зиме и потом снова оказывается, что люди по 12 часов стоят с снежных пробках. По его словам, властям пора уже принимать серьезные меры и ужесточить наказание для подрядчиков, коммунальщиков и ответственных структур, чтобы подобных инцидентов не происходило.

С шести утра 20 февраля Крымский мост работает в штатном режиме. По данным ФКУ Упрдор «Тамань», для возобновления движения работали 50 единиц дорожной техники. Трассу очистили полностью и продолжают обрабатывать противогололедными материалами, которых на сегодняшний момент израсходовано более 700 тонн.