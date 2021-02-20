Космонавт из Крыма рассказал о необходимости колонизации планет и космическом мусоре

Сегодня, 20 февраля, свой день рождения отмечает Антон Шкаплеров, первый севастопольский космонавт. Через год он встретит свой юбилей на орбите, а пока на Земле, в перерыве между тренировками, Герой России дал эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН.

― Антон Николаевич, вы готовитесь в составе дублирующего экипажа МКС-65. Приходилось ли менять космонавтов перед полетом?

― Если кто-то из основного экипажа заболеет или не сможет лететь по другой причине, меняется весь состав, так как космонавты готовятся одной командой. Мне ни разу не приходилось лететь за кого-то, но на практике такие случаи были.

Когда началась пандемия, был еще третий экипаж ― резервный, на тот случай, если кто-то заболеет COVID-19 и в основном экипаже, и в дублирующем. С июля я был в составе такого экипажа. Слава богу, никто не заболел.

― Какое из испытаний считаете самым сложным при подготовке к полету?

― Это зависит конкретно от человека. Для меня, как для летчика, самое сложное было выполнение специальных прыжков с парашютом.

― Удивительно, [ведь] быть в небе ― это ваша профессия.

― Это немного не то. Просто мы, профессиональные летчики, не любим прыгать с парашютом. Самолет должен нормально работать, зачем его покидать?..

― Часто космонавты говорят, что самое тяжелое испытание, когда нужно несколько дней пробыть в комнате без окон, в полной тишине, при этом нельзя спать. Насколько это было трудным для вас?

― Такой тест проходишь, когда ты еще не космонавт, а кандидат в космонавты. Человека помещают в сурдокамеру, в которой не слышно ни единого звука, непонятно, день сейчас или ночь. Ты полностью оторван от мира. Пока там находишься, получаешь задания, проходишь тесты. Общаешься только с помощью сигналов-лампочек. В течение трех суток нельзя спать.

В такие моменты лучше, чтобы свободного времени не было вовсе ― минуты бегут быстрее во время работы. Рядом есть кровать, подушка. Некоторые кандидаты засыпали, у кого-то появлялись «мухи» в голове, и их списывали. Психологи нам придумывают разные задачки.

― Вы установили новый российский рекорд за бортом МКС, 8 часов 13 минут. А как это было в первый раз?

― Мне очень хотелось выйти в открытый космос, каждый космонавт об этом мечтает. Это интересная работа ― сложно, опасно, но очень увлекательно. Выходишь, рядом станция, но которую интересно посмотреть со стороны ― она очень красивая. Любопытно увидеть Землю, звезды.

На внешней стороне станции находится много оборудования: насосы, датчики. Иногда их нужно менять. Приходят новые модули, для установки которых тоже нужно заменять оборудование. Проводим эксперименты, запускаем спутники. Задач много.

― В СМИ была информация о том, что человечество на грани того, чтобы закрыть себе выход в космос из-за растущих объемов космического мусора, осколки которого опасны для взлетающих ракет. Правда ли это?

― Ерунда. Мусор ― это обломки старых спутников, самых первых, которые запускали 60–70 лет назад. Тогда не задумывались, что рано или поздно они начнут приближаться к станциям, кораблям и будут мешать. Но обломки все отслеживаются. Будь космос забит мусором, мы бы это видели, он буквально падал бы нам на голову.

― Каким будет следующее громкое свершение человека в космосе?

― Человечество растет с каждым годом. Сейчас нас больше семи миллиардов. Через несколько десятков лет людей будет 12 миллиардов. Земля не сможет физически всех кормить. Уже сейчас есть проблемы с продуктами, пресной водой, а дальше будет еще хуже.

Надо колонизировать другие планеты! Мы были только на Луне. Следующий шаг — это ближайший к нам Марс. За ним последуют другие планеты Солнечной системы, которую нам надо тоже рано или поздно покинуть.

― На одном из фото в Instagram вы на Земле, в скафандре, принимаете участие в одном из экспериментов. Расскажете подробнее?

― В таком скафандре мы выходим в открытый космос. На следующий день после приземления мы также надеваем его и проделываем некоторые действия, смотрим, как человек после долгого, к примеру, полугодового полета, может облачиться в скафандр и начать работать. Нужно это, чтобы понять, как быстро мы сможем полноценно двигаться, если прилетим на другую планету.

― Как проходит рабочий день на орбите и есть ли свободное время на станции?

― Рабочий день, как и на Земле, весь расписан практически по минутам. В 6 утра подъем. К 7 часам нужно привести себя в порядок, позавтракать и посмотреть план. В 7:10 ― связь с Землей, когда обговаривается работа на день, обсуждаются возможные вопросы.

Вечером ― ужин, свободное время, встречи, общение с коллегами. Обязательно нужно заниматься каждый день физкультурой, это очень важно.

― Чем занимаются космонавты между полетами?

― У меня все время идет подготовка. Я летаю почти через каждые 3 года, из них полгода в космосе, полгода реабилитация. Как сейчас, сначала я дублирую, а через полгода лечу сам.

― С детства помним, что вся еда для космонавтов в тюбиках. Что-нибудь изменилось?

― У нас это называют не тюбики, а тубы. Их брали на первые полеты, еще в капсулах, где находились от суток до двух недель. А сейчас есть огромные станции с кухней. Наша основная пища сублимированная. Любой продукт, например, борщ, котлеты, гарнир помещают в специальное оборудование, где при очень низких температурах в -200 градусов его обезвоживают.

После этого пища становится легкая, увеличивается срок годности. На станции мы просто добавляем в нее горячую или холодную воду. Консервы едим. Есть и специальные, но уже плавно переходим на те, что продаются в обычных магазинах. Соки привозят в 200-граммовых тетрапаках. Еда как у туристов, только без костра.

― Антон Николаевич, у вас скоро день рождения. Как часто отмечали этот день в космосе?

― Три раза я встречал свой день рождения, три раза ― Новый год. В следующем году, когда будет юбилей, я тоже буду в космосе. Отмечаем как на Земле. Накрываем стол, дарим подарки, поздравляем. Единственное, что нет спиртного, мы заменяем его вкусными напитками.

― Часто бываете в Крыму, Севастополе, есть любимые места?

― Сейчас мешает пандемия, а обычно приезжаю часто. Еду к себе домой ― к папе, сестре. Очень много общественной работы ― меня часто приглашают, и я с удовольствием встречаюсь с крымчанами, севастопольцами, рассказываю им о полетах в космос.

― Мечтали когда-нибудь о другой профессии?

― Я всегда хотел быть космонавтом. В 70-е годы это было очень популярно, все мальчики и девочки мечтали стать Гагариными и Терешковыми. Свою мечту я пронес через всю жизнь, был верен ей, хотя родился и вырос в Севастополе, в семье военного подводника-моряка.

Я даже летчика впервые увидел, когда поступил в летное училище. Отец в детстве тоже хотел быть летчиком, но не хватило разнарядки, и он стал подводником. Там такие же требования, даже построже, чем у нас, летчиков.

― Что нужно, чтобы стать космонавтом?

― Для молодежи самое главное ― исключить вредные привычки, хорошо учиться и заниматься спортом. Сейчас открыт конкурс. По требованиям кандидат должен быть здоров, умен и способен к обучению новым предметам.

У нас нет олимпийских чемпионов, но нужно быть хорошо физически развитым. Мы берем и летчиков, и инженеров, и зоологов, докторов, а в будущем для полетов в космос понадобятся и хорошие корреспонденты, ― констатировал первый севастопольский космонавт Антон Шкаплеров в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее сообщалось, как в Крыму сейчас работает самый глубоководный порт республики, несмотря на санкции.