Пожар под Ялтой полыхал ночью в 18-квартирном доме

Ялта, 20 февраля. В поселке Кореиз в Большой Ялте произошел пожар в деревянном 18-квартирном доме. Как рассказали ФАН в МЧС по Крыму, в результате ночного пожара пострадала женщина, которую госпитализировали в больницу в Ялте.

«В 4:30 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в двухэтажном жилом доме в поселке Кореиз. Через 10 минут к месту происшествия приехали пожарные. Площадь пожара составила 130 квадратных метров. Пожар сопровождался сильным задымлением, была угроза распространения огня на соседние квартиры. Поэтому уже в 4:45 было принято решение о присвоении второго ранга пожару», — сообщили ФАН с спасательном ведомстве.

Всего с места пожара эвакуировали 14 человек, среди них двое детей. Пожар локализовали в 8:35 утра. На месте работали 47 человек и 17 единиц техники.

Совместными силами местной администрации и МЧС все люди, которые нуждались в жилье (это четыре человека), расселены, остальные сейчас находятся у своих родственников. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, всем пострадавшим будет предоставлена материальная помощь.