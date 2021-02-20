Какие выплаты и льготы ждут ветеранов осажденного Севастополя

Москва, 20 февраля. Жители Севастополя, пережившие осаду города во время Великой Отечественной войны, получат единовременную выплату в размере 75 тыс. рублей, а также смогут пользоваться всеми льготами, положенными ветеранам.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям осажденного Севастополя присвоен статус ветеранов Великой Отечественной. Под действие указа попадают все севастопольцы, награжденные знаком «Жителю осажденного Севастополя». Они находились фактически в блокадном городе с 30 октября 1941 года по 4 июля 1942 года. На сегодня их в живых осталось всего 1217 человек.

Ветераны получат единовременные выплаты в размере 75 тыс. рублей. Общая сумма выделенных средств составляет свыше 80 млн рублей. Выплатами будет заниматься Минфин РФ.

Статус ветерана войны дает севастопольцам право на все соответствующие льготы: получение ежемесячного денежного пособия; бесплатные лекарства; компенсацию 50% расходов на коммунальные услуги; бесплатные санаторные путевки; установку городского телефона вне очереди; оказание медпомощи в первую очередь; социальную помощь от соответствующих организаций; льготный проезд в городском и пригородном транспорте.

Еще несколько преимуществ дает жителям осажденного Севастополя тот факт, что они теперь приравниваются к лениградцам-блокадникам. Таким образом, у них появилось право на получение одновременно двух пенсий (по старости и по инвалидности); получение повышенной пенсии за выслугу лет и получение выплат по потере кормильца и по инвалидности.

Ранее узнавшие о выплатах ветераны Севастополя поделились своими эмоциями с корреспондентом ФАН. Людмила Старикова отметила, что этой новости они ждали очень давно. Она подчеркнула, что крайне благодарна как региональным, так и местным властям за внимание.