Автомобилисты получают штрафы за нарушение знаков, которых не видно. ФАН-ТВ

Проблему некорректных дорожных знаков сегодня остро поднимают водители в Севастополе. Эксперты рассказывают о том, как бороться с подобными ситуациями.

Центр города, здание штаба Черноморского флота в Севастополе — здесь было свободное место, и здесь водитель решил припарковать свой автомобиль. Вот только позже выяснилось, что он нарушил правила дорожного движения. Автомобилист поставил машину под запрещающим знаком. Правда, узнал он об этом только тогда, когда получил штраф с камер мобильного устройства, фиксирующего нарушения.

Оказывается, знак (остановка и стоянка запрещена) и правда есть, но увидеть его не просто. От взгляда автомобилиста он скрыт за сеткой, натянутой на строительные леса. Здание реконструируют, часть огорожена забором. Этот случай ФАН прокомментировал глава Ленинского муниципального округа Севастополя Максим Мишин.

«Конечно, штраф незаконный, и на данный момент мы пытаемся его обжаловать. Чтобы отменить штраф, приходится тратить очень много сил, энергии, а главное — времени. Это очень непростая процедура», — сообщил Мишин.

Глава Ленинского муниципального округа добавил, что реконструкция здания идет давно, а значит, что такой штраф могло получить много автомобилистов. Машины в этом месте часто паркуют в конце забора. По словам Максима Мишина, водители нередко получают квитанции на оплату за некорректные знаки. Сами того не зная, нарушают скоростной режим или пересекают сплошную линию разметки. Но оспаривают такие штрафы лишь единицы.

Своим мнением с ФАН по данной проблеме поделился и Глеб Виленский — член совета директоров группы содействия «Дельта», компании, которая занимается аварийными ситуациями и автоэкспертизой. Он рассказал, что устанавливать камеры фиксации нарушений ПДД в местах, где знаки плохо видны могут частные владельцы.

«Раньше в стране штрафы выписывала ГАИ. Соответственно, и все камеры тоже принадлежали ГАИ и были нацелены на снижение аварийности. Некоторое время назад появилась практика, когда камеры стали принадлежать частным лицам. Условно говоря, любой коммерсант может заключить договор, поставить дорожную камеру и начать собирать штрафы», — рассказал Виленский.

По словам автоэксперта, таким образом, оптимизируются расходы региональных бюджетов на установку камер. Владелец же устройства получает доходы от штрафов. Так, к примеру, водитель превысил скорость и получил квитанцию на оплату в размере 500 рублей. Если он оплатит ее в течение 20 дней, то получит 50-процентную скидку. 230 рублей при этом уйдут на счет владельца камеры и лишь 20 рублей — в местный бюджет.

«Коммерсант в отличие от ГИБДД не является государственным служащим, у него нет наставления, закона о полиции, у него есть один закон — получение прибыли — главное, для чего он всем этим занимается. Неизбежно для того, чтобы эту прибыль увеличить, коммерсанты, конечно, будут искать способы повысить эффективность своих камер», — добавил Глеб Виленский.

Но как контролировать частников, и что делать водителям, которые становятся героями севастопольских историй, когда дорожный знак залепил снег, скрыли листья деревьев или строительная сетка?! А бывают случаи, когда, к примеру, шел ремонт дороги, на определенном участке трассы выставили знак, ограничивающий скорость. Но потом работы закончились, а указатель так и остался. По словам эксперта, автомобилисты в таких случаях могут обращаться в местные органы власти и ГИБДД.

«Обращаться в данном случае в два адреса: местный орган власти и ГИБДД. В местном органе власти существует комиссия безопасности дорожного движения, которая принимает, утверждает решения о том, чтобы установить знак — ограничение скорости, или поставить лежачего полицейского и т. д. А надзор за всеми осуществляет ГИБДД», — заключил эксперт.

По мнению специалистов, справиться с существующей проблемой возможно только при участии активных автомобилистов, которые громко заявляют о ситуациях и требуют от ГАИ их исправить.