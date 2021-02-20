В Крыму отреагировали на призыв Украины к ЕС ввести новые санкции против России

Симферополь, 20 февраля. Украина решила в очередной раз обратиться в Европейский союз с просьбой применить новые санкции против России. Предлогом для этого якобы стало задержание в Республике Крым сотрудниками ФСБ подозреваемых за участие в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир»1 (запрещена в РФ), а также предполагаемых финансистов террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, во время которого будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и Республике Крым.

«Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. […] Последняя волна «репрессий» против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН. Мы будем планомерно работать в международных судах для привлечения к ответственности России, работать с нашими партнерами, чтобы увеличивать политическое давление на Россию и чтобы цена ее агрессии становилась все дороже», — сказал Кулеба.

В комментарии ФАН крымский политолог Иван Мезюхо сообщил, что не исключает введения новых санкций в отношении Крыма со стороны Европейского союза, возможно, он пойдет на введение каких-то отдельных ограничений против отдельных физических лиц.

«В некотором смысле можно будет говорить о демонстрационных санкциях. Украина, скорее всего, может рассчитывать на то, что Евросоюз будет продлевать уже имеющиеся санкции в отношении российского Крыма. Хотя, на самом деле, уже впору ставить вопрос о введении ограничений в отношении Украины за то, что Киев своими действиями нарушает права и свободы человека в Республике Крым», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, водная блокада полуострова — это прямое нарушение международного гуманитарного права. К сожалению, этот факт стараются не замечать ни в Евросоюзе, ни в Организации Объединенных Наций.

«Именно Украина причастна к фактам нарушения прав человека в Крыму. Я убежден в том, что институты гражданского общества полуострова должны более активно озвучивать эти факты на всех международных площадках», — отметил Мезюхо.

Также эксперт высказался по поводу заявления Дмитрия Кулебы о якобы репрессиях в Крыму крымских татар.

«Украина перекручивает информацию. Очевидно, что Киев занимается подменой фактов. В Крыму действительно периодически проходят задержания членов запрещенных организаций, однако украинская сторона представляет эти задержания как ущемление прав крымскотатарского народа. Хотя факты говорят как раз таки о том, что Россия защищает права крымских татар», — сказал политолог.

Он напомнил, что именно в российском Крыму крымскотатарский язык стал одним из государственных языков в республике, именно в российском Крыму был принят указ президента о реабилитации репрессированных народов Крыма, что в том числе касается и крымскотатарский народ.

Именно в российском Крыму строятся мечети, школы с крымскотатарским языком обучения, финансируются радио и телеканалы, вещающие на государственном в Крыму крымскотатарском языке.

«То есть именно Россия, а не Украина защищает права крымских татар. Киев же просто пытается спекулировать на этой теме и каким-то образом настроить крымских татар против Российской Федерации. Просто Украина еще не осознала, что крымские татары, как и другие народы полуострова, интегрировались в пространство РФ. Крымские татары такие же российские граждане, как и представители других национальностей, и они вносят свою весомую лепту в развитие российского Крыма. Когда-нибудь Украине на официальном уровне придется это осознать», — констатировал Иван Мезюхо в разговоре с ФАН.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, как по ошибке не стать финансистом экстремистской организации.

1 Организация запрещена на территории РФ.