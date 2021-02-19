Участников Парада Победы 9 мая начали вакцинировать от коронавируса

Севастополь, 19 февраля. В Севастополе от коронавируса вакцинируют участников Парада, который состоится в День Победы.сообщении. В отделе информобеспечения Черноморского флота рассказали, что идет вакцинация личного состава пеших парадных расчетов, которые примут участие в Параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Участник парада рассказал ФАН, как проходила вакцинация.

«Нас всех вакцинировали по графику группами. С утра врачи проверили самочувствие, измерили температуру, опросили. Спросили, как себя чувствуем, не болеем ли, нет ли хронических болезней. У меня все хорошо, прививку уже получил, чувствую себя нормально, температуры нет, голова не кружится», — рассказал ФАН служащий Черноморского Флота.

Он сообщил, что всех вакцинируют по желанию. Тех, кто уже переболел, не желает вакцинироваться или имеет противопоказания в «прививочные листы» не внесли.

«Здесь есть группа, которая уже переболела, и у них антитела есть, их не вакцинировали. Таких, чтобы просто не хотели ставить прививку, я не знаю. Все понимают, что она нужна. Мы заполняли письменное согласие на прививку. Есть те, кто недавно переболел ОРВИ, их привьют позже», — добавил военный.

Прививка вакциной «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») проводится в 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н. И. Пирогова. Там сформированы две прививочные бригады. Первую прививку получили уже 90% военнослужащих, и через 21 день начнется вакцинация второй прививкой.

Напомним, ранее крымские таможенники поставили первые прививки от COVID-19.