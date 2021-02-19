Несмотря на санкции: в Крыму рассказали, как работает сейчас самый глубоководный порт

Феодосия, 19 февраля. Феодосийский торговый порт ― самый глубоководный порт в Республике Крым, он был построен в 1895 году, а в 2014-м стал филиалом ГУП РК «Крымские морские порты». При этом инвестиции в морские порты Крыма за прошедший год составили более 550 млн.

Сейчас реализуется инвестиционный проект под названием «Загрузка пропускной способности, расширение номенклатуры импортных и экспортных грузов и ремонт объектов инфраструктуры Феодосийского торгового порта». ФАН выяснил, в чем особенность Феодосийского торгового порта и чем он выгодно отличается от других портов, которые расположены на Черном море.

«Универсальный солдат»

Как сообщили в пресс-службе порта, его береговая инфраструктура находится в самом центре города Феодосии, имеет сеть железнодорожных и автомобильных подъездных путей. Порт выгодно расположен по отношению к географическому и административному центру Крыма, а непосредственная близость к Федеральной автомобильной трассе «Таврида» позволяет перевозить грузы автомобильным транспортом большого тоннажа.

«Дальнейшее развитие грузовых железнодорожных перевозок по транспортному переходу через Керченский пролив позволит интенсифицировать и сформировать новые, эффективные грузопотоки и логистические схемы. Это единственный глубоководный порт Республики Крым, универсальный и не замерзающий, позволяющий принимать суда большого водоизмещения круглый год, что позволяет не осуществлять ледовых проводок и существенно упрощает процедуру захода в порт и выхода из него», ― заявили ФАН в Феодосийском торговом порту.

По данным пресс-службы, на сегодняшний день основными направлениями грузопотоков, обслуживаемых Феодосийским торговым портом, являются страны Ближнего Востока. Основная номенклатура перерабатываемых грузов такая: зерновые грузы, сода, руда и нефтепродукты. Всего за 2020 год было переработано 239,1 тыс. тонн грузов.

«Несмотря на то, что на данный момент деятельность порта весьма ограничена действующим санкционным режимом, только за 2019 год предприятие перечислило в бюджеты различных уровней 76,8 миллионов рублей налоговых отчислений», — рассказали в порту.

Известно, что в рамках Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2025 года» предусматривается реализация проекта по строительству и реконструкции объектов портовой инфраструктуры морского порта г. Феодосии, согласно которому предполагается достижение проектной глубины у причалов, равной 12,0 м и увеличением складских площадей. Это позволит принимать под погрузку суда дедвейтом до 50 тыс. тонн.

Инвестиции в развитие порта

Кроме того, в соответствии с утвержденной главой Республики Крым Сергеем Аксеновым «Концепцией развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года», ГУП РК «КМП» проводит постоянную работу по развитию инвестиционного сотрудничества, направленного на совершенствование инфраструктуры портовой отрасли республики, привлечение капиталовложений, сохранение и создание рабочих мест.

Одним из значимых шагов в развитии Феодосийского торгового порта является заключенное 26 ноября 2020 года между Советом министров Республики Крым и ООО «Фирма «ГУНАС» соглашение о реализации инвестиционного проекта на территории Республики Крым «Загрузка пропускной способности, расширение номенклатуры импортно-экспортных грузов и ремонт объектов инфраструктуры Феодосийского торгового порта».

«Данное инвестиционное соглашение предусматривает объем инвестиций в размере почти 414 млн рублей, в том числе капиталовложений в сумме 295, 3 млн рублей. Объем налоговых поступлений в федеральный бюджет, бюджет Республики Крым и местные бюджеты составит 155 млн рублей в течение пяти лет, начиная с даты реализации инвестиционного проекта. Количество создаваемых рабочих мест — 127. Срок реализации инвестиционного проекта ― 2 года и 3 месяца», — подчеркнули собеседники ФАН.

В настоящее время одним из основных аспектов развития порта является ярко выраженная в сложившихся политических реалиях необходимость расширения спектра предоставляемых услуг, использование новых эффективных инструментов для повышения рентабельности и получения прибыли.

«На данный момент в стадии разработки находится технико-экономическое обоснование по объекту Федеральной целевой программы «Создание инфраструктуры морских пассажирских, круизных перевозок и яхтенного туризма Республики Крым», заказчиком которого является Государственное Казенное Учреждение РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», ― добавили в Феодосийском торговом порту.

Завершение данного исследования позволит наиболее эффективно выработать алгоритм использования портовой структуры Феодосийского порта для реализации программы по развитию морского и яхтенного туризма, межрегиональных и круизных перевозок.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму произошел настоящий транспортный коллапс из-за обильного снегопада.