На судне в Керченском проливе отравились шесть человек экипажа, один умер

Керчь, 19 февраля. В Керченском проливе на судне April шестеро членов экипажа получили пищевое отравление. Один из них умер. Как сообщили ФАН в пресс-службе Росморречфлота, сообщение о пищевом отравлении поступило сегодня утром.

«Судно находится на якорной стоянке номер 455, это акватория морского порта «Кавказ». Рано утром 19 февраля мы получили первую информацию по докладу капитана о пищевом отравлении», ― сообщили ФАН.

Всего на борту находится восемь членов экипажа. Сейчас к судну направлен на помощь морской буксир «Меркурий».

«Они уже встали на якорь. Оба судна. «Меркурий» находится рядом. Скорее всего, уже идет медицинская эвакуация», ― добавили в пресс-службе Росморречфлота.

Судно находится в Керченском проливе под панамским флагом, принадлежит оно турецкому судовладельцу.