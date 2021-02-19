Фоторепортаж ФАН: как обстоит ситуация на дорогах Ялты, Симферополя и Севастополя

Симферополь, 19 февраля. За последние сутки в восточной части Крыма выпало, скорее всего, рекордное количество снега за последние несколько лет ― более 50 см за ночь. В других районах республики тоже выпало достаточно много снега: в Симферополе около 25 см, в Севастополе ― 7-13 см, в Ялте ― порядка 5-7 см.

Однако снег ложится неравномерно, в разных районах города может быть разное количество снежного покрова. Поэтому ситуация на дорогах крымских городов выглядит сейчас примерно так. На первых несколько фото изображен заснеженный Симферополь, на следующих двух ― Севастополь, а затем ― Ялта, передает корреспондент ФАН.

Как мы видим, в Симферополе ситуация на дорогах стабилизировалась по сравнению с утром. При этом в городе-герое и крымской курортной столице снег на дорогах и улицах уже почти полностью растаял.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Крыму произошел настоящий транспортный коллапс, из-за чего впервые в истории закрыли Крымский мост из-за непогоды, а на трассе «Таврида» замело даже снегоуборочную технику.