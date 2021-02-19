«Маргинальные элементы жгли и убивали»: экс-командир «Беркута» Севастополя о Майдане

Семь лет назад на киевском Майдане погибли трое крымских силовиков. Они выполняли свой долг, до последнего защищая правопорядок в столице Украины. Сенатор Совета Федерации РФ Сергей Колбин был очевидцем тех событий. В то время он был командиром севастопольского спецподразделения «Беркут» и вместе со своими бойцами защищал мир, порядок и законность на Украине. Подробнее о тех страшных днях он рассказал в интервью ФАН.

«По долгу службы во время государственного переворота на Украине я и мои бойцы севастопольского подразделения ОМОН «Беркут» находились на киевском Майдане. На моих глазах так называемые «протестующие», а, по сути, маргинальные элементы, жгли и убивали не только кадровых сотрудников спецподразделений, но и мальчишек — срочников внутренних войск. Мы видели, как власть предала своих защитников, как разваливалось государство Украина», — рассказывает Сергей Николаевич.

Не все видевшие ужас, происходивший на Майдане, вернулись домой. Старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров и старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин отдали свои жизни, защищая государство, которое, по сути, их предало.

«События на киевском Майдане, убийства правоохранителей, разгул нацизма еще раз показали нам всю антинародную сущность украинского режима», — говорит сенатор.

Вернувшихся в Севастополь бойцов «Беркута» встречали как героев. Впитавшие в себя гарь покрышек, гнев толпы, летящие булыжники и коктейли Молотова они приняли решение любой ценой защитить свою землю, не пустить в Крым бандеровцев и нацистов. Не успев вдохнуть мирный воздух, бойцы «Беркута» выдвинулись на блокпосты.

В феврале 2014 года севастопольцы и крымчане окончательно убедились, что никакой власти кроме власти экстремистов и нацистов в Украине нет. Надеяться оставалось только на себя и на Россию. Именно февральские события стали переломным моментом в возвращении Крыма и Севастополя в родную гавань.

«Возвращение Севастополя в родную гавань — процесс закономерный. Весь украинский период севастопольцы боролись с переписыванием нашей истории, с навязыванием чуждой идеологии, языка и культуры. Севастополь всегда ощущал себя частью России!» — говорит Колбин.

Корреспондент ФАН не мог не спросить у Сергей Николаевича о том, возможен ли подобный сценарий развития событий в России.

«Россия — сильная страна, у нас сильный Президент, которого севастопольцы поддерживают. И никакие технологии «цветных революций» у нас не сработают, не поставят под сомнение выбор, который мы сделали семь лет назад», — подытожил разговор Сергей Колбин.

Семь лет прошло с момента тех самых событий, но Севастополь помнит все. В этом году в первый класс пойдут дети, родившиеся в стране, в которой установлен мир и порядок.

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