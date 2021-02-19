Симферополь, 19 февраля. В Крыму и Севастополе прошли обильные снегопады, из-за чего начался транспортный коллапс.

Сейчас к уборке и расчистке снега, а также высыпке реагентов на дороги привлечена вся спецтехника, коммунальщики и даже военные Росгвардии и Минобороны, передает корреспондент ФАН.

При этом из-за непогоды было остановлено движение по Крымскому мосту, а на трассе «Таврида» образовались километровые пробки в разные направления. В снежных сугробах на трассе застревает даже снегоуборочная техника, люди с самого утра стоят в пробках (а некоторые и с ночи). На места заторов был организован подвоз горячего питания и питья, а также мобильных пунктов обогрева. Эту ситуацию уже прокомментировал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Я держу связь с представителем службы автодорог, который лично с 6:30 утра там в пробке. На место подъезжают сейчас глава Минтранса РК и министр МЧС. Все силы всех подразделений МЧС, Минобороны, министерства транспорта задействованы на расчистке трассы. Но снегопад идет обильный, снег несет с полей. Колея прочищена, но в течение получаса-часа она возвращается в прежнее состояние. Осадки колоссальные. Нам, с одной стороны плюс, Крым без воды, и это дополнительная возможность пройти сезон при наличии водных источников», — заявил глава республики.

Также люди делятся в Сети видео, как сейчас выглядит трасса «Таврида».

К 14 часам в Керченском районе власти рассчитывают возобновить движение транспорта, где образовался основной затор, из-за чего было даже отменено автобусное сообщение между городами. Сейчас расчисткой трассы «Таврида» занимаются 26 единиц спецтехники, города Симферополя, по последним данным, ― 10 единиц. Многие люди решили воспользоваться общественным транспортом, чтобы добраться до работы.

В Севастополе ситуация на дорогах уже стабилизировалась, в том числе за счет солнца, которое растапливает лед на дорогах. Всего же на уборку и расчистку города-героя было привлечено 22 единицы спецтехники и 15 единиц техники ГБУ «Парки и скверы» и подрядных организаций ― работа идет в усиленном режиме круглосуточно. Было израсходовано уже более 800 тонн реагентов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что на полуострове наступил тотальный транспортный коллапс. Местные жители признаются, что Крым такого еще никогда не видел.