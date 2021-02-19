В Севастополе к годовщине «Русской весны» подготовили Украине «сюрприз»

Севастополь, 19 февраля. На полуострове променяли Северо-Крымский канал на Днепровский водовод.

Губернатор города-героя Севастополя провел в пятницу инспекцию на построенном водозаборе из реки Бельбек. Этот объект сможет значительно покрывать необходимый для севастопольцев объем воды, передает корреспондент ФАН. Говоря о том, что военные строители справились с поставленной задачей в рекордные сроки, причем раньше первого марта, губернатор отметил, что результаты работы военных впечатляют.

По его словам, сегодня в селе Поворотном начался с утра один из ключевых процессов: там провели врезку бельбекской трубы в магистральный Днепровский водовод. Именно отсюда вода пойдет непосредственно в город.

«Фактически работы на объекте выходят на финальную стадию», ― сообщил Михаил Развожаев.

С октября 2020 здесь безостановочно работали военные: они построили гидротехнические сооружения, где вода из реки во время паводков будет очищаться и перебрасываться Днепровский водовод.

«На следующей неделе в рабочем порядке начнется заполнение ковша и к 1 марта в режиме пуско-наладки планируется запустить объект. Далее понадобится порядка двух недель на отладку процесса, чтобы к очередной годовщине «Русской весны» можно было объект полностью сдать», ― рассказал глава города.

После запуска водозабора в Севастополь начнет поступать минимум 50 тысяч кубометров воды в сутки. Это позволит экономить воду Чернореченского водохранилища, которое летом в пиковые дни дает порядка 90 тысяч кубов воды.

«Строится все на совесть, качественно, конечно в рекордные сроки», ― поблагодарил Развожаев военных строителей.

При этом по реке Бельбек в сутки проходит около 140 тысяч кубометров воды. С учетом того, что водозабор заработает уже в марте, есть большие надежды на то, что запасы Чернореченского водохранилища удастся восполнить и проблем с водой горожане больше испытывать не будут. Блокаде Украины можно будет сказать прощай.