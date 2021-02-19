Такого Крым еще не видел: тотальный транспортный коллапс наступил на полуострове

Симферополь, 19 февраля. На территории практически всего Крыма в ночь с 18 на 19 февраля выпало большое количество осадков в виде снега, в некоторых районах полуострова снежный покров составил более 25 см. При этом с утра светит теплое солнце, а на улице минусовая погода ― 4–6 градусов. Это привело к тому, что многие дороги, которые коммунальщики не успели расчистить или посыпать специальными противоледными реагентами, превратились в «каток», передает корреспондент ФАН.

Вся техника была выведена на улицы, однако она не справляется. Автомобилистов просят сегодня использовать общественный транспорт, потому что на дорогах сейчас небезопасно, а людей — оставаться дома и соблюдать пожарную безопасность при использовании электроприборов, в том числе отопительных. Врачи уже сообщили, что из-за снежной погоды и гололеда к настоящему моменту количество ушибов и переломов у населения выросло на 30% по сравнению с прошлым годом.

Кроме того, впервые в истории был перекрыт Крымский мост для его расчистки от снега. Утром удалось запустить движение в сторону Кубани, при этом в сторону республики была километровая пробка ― все стояло. Сейчас же движение по Крымскому мосту снова перекрыли в обе стороны из-за непогоды. Также образовались заторы на некоторых участках трассы «Таврида», несмотря на то, что с ночи работает спецтехника на расчистке, даже были привлечены БТРы, чтобы вытягивать фуры, которые застряли.

Люди в пробках на трассе стоят с самого утра ― со стороны Керчи в сторону Симферополя люди сидят в авто уже более восьми часов. Властями и волонтерами был организован подвоз горячего питья и питания на место пробки, а также мобильных пунктов обогрева. Также с Керчью было приостановлено автобусное сообщение ― в восточной части Крыма выпало больше всего снега.

Скорость ветра в некоторых районах Крыма достигает 25 метров в секунду, видимость на части дорог плохая из-за метели. Известно, что минимум одна фура перевернулась из-за скользкой дороги в Нижнегорском районе.

При этом, как сообщили ФАН в пресс-службе международного аэропорта «Симферополь», воздушная гавань работает в штатном режиме, то есть рейсы не отменяются и не переносятся. Вместе с тем люди в Сети делятся впечатлениями от нынешней ситуации в Республики Крым.

«Спасибо всем, кто не остался дома, а также тем смельчакам, которые до сих пор ездят на летней резине. Пора таких штрафовать, чтобы не создавали угрозу другим, достали уже, честное слово», — написала Анна Кришетникова. «Могу сказать, что люди шлифуют горки как на липучке, так и на шипованной резине. Сегодня такой гололед, что ничего не помогает. Где коммунальщики? Хорошо, что хоть люди друг другу помогают, толкают, вытягивают», — заявил Андрей Парфентьев.

«Такого Крым еще никогда не видел, ну я такого точно не помню. Почему сегодня так много самонадеянных автомобилистов? Сказали же, что не стоит выезжать на авто, теперь весь город стоит, или прогноз погоды вообще никто не смотрит? Чем люди вообще думают в такие моменты? Не можете потерпеть день без машины? Сами виноваты, дорогие мои», — добавляет жительница Симферополя Валентина Бойко.

Известно, что к расчистке снега в Крыму, помимо дорожных служб, также были привлечены военные Росгвардии, Минобороны, сотрудники МЧС. Власти надеются, что через несколько часов получится запустить движение на трассе «Таврида» в районе Крымского моста, где сейчас самая длинная пробка. На место уже выехал министр транспорта, чтобы докладывать обстановку с места.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в аэропорту Крыма не смог сесть самолет, из-за чего ему пришлось осуществлять дозаправку.