Водители в Севастополе начали получать штрафы из-за парковки под невидимым знаком

Севастополь, 19 февраля. В Севастополе водитель припарковал свое авто в центре города у Штаба Черноморского флота, а через некоторое время получил штраф с камер мобильного устройства, фиксирующего нарушения. Как оказалось, остановка и стоянка в том месте запрещены знаком, но водитель его не увидел. Машины часто паркуют в конце забора.

Чтобы увидеть здесь предупреждение, нужно постараться: дорожный знак, сообщающий о том, что авто могут эвакуировать, скрыт сеткой, натянутой на строительные леса, — здание реконструируют. При этом эта часть здания огорожена забором: увидеть из автомобиля этот знак, даже не доезжая до поворота, весьма трудно. Об этом случае ФАН подробно рассказал глава Ленинского муниципального округа Севастополя Максим Мишин.

«Интересно, что об этом случае мне сказал даже не сам водитель, а прокурор, который выявил этот факт. Конечно, штраф незаконный, и на данный момент мы пытаемся его обжаловать», — пояснил Максим Мишин.

В комментарии он добавил, что реконструкция здания ведется давно, а это значит, такой штраф мог прийти не единственному «нарушителю». Ведь не каждый водитель будет заниматься обжалованием штрафа. У некоторых оплата штрафа вообще происходит автоматически.

«Чтобы отменить штраф приходится тратить очень много сил, энергии, а главное — времени. Водитель авто, который оставил машину у штаба, вынужден в свое рабочее время подавать заявление об обжаловании, и до сих пор неясно, когда у него примут документы и вину с него снимут. Это очень непростая процедура. Штрафы приходят сотнями, а оспаривается — только один», — добавил Мишин.

Он рассказал, что сейчас подобные штрафы приходят водителям, которые нарушили скорость, потому что ограничивающие ее знаки залеплены снегом, или пересекли сплошную линию разметки там, где под грязью или снегом не смогли ее рассмотреть. Оспаривают такие штрафы единицы, остальным проще заплатить, чем ввязываться в длительную и сложную процедуру.