Украинские СМИ начали открыто обелять задержанных ФСБ экстремистов в Крыму

На Украине в очередной раз пытаются защитить людей, которые каким-либо образом причастны к запрещенным в России террористическим и экстремистским организациям ― их пытаются выдать за «мирных людей, против которых правительство устроило репрессии».

Напомним, в Крыму и других регионах РФ сотрудники ФСБ уже несколько дней подряд проводят спецоперации по задержанию членов группировок «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ), «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ), а также граждан, которые через Интернет под видом благотворительности собирали деньги для финансирования террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

Сейчас проводятся следственные мероприятия, у людей были изъяты носители информации и мобильные телефоны, которые должны показать их причастность к запрещенным в РФ организациям. При этом на страницах некоторых проукраинских изданий, часто пишущих о Крыме с особым негативным посылом, после массовых задержаний ФСБ вышли ряд статей, обеляющих задержанных.

«Российские силовики 17 февраля задержали шестерых крымчан по обвинениям в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир» ― организация, которая запрещена в России, однако почти во всем мире работает легально», ― говорится в одном из материалов.

«Во всем мире», кроме: Германии, Малайзии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Турции и других азиатских и восточноевропейских государств, а также во всех арабских странах мира, которых более 20, не считая Йемена, Ливана и ОАЭ. Дело в том, что целью «Хизб ут-Тахрир» («Партия исламского освобождения», запрещена в РФ) является «восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства (халифата).

Данная организация имеет нетерпимость к другим религиям, постоянно ведет вербовку и воинствующую исламистскую пропаганду, тем самым раскалывая общество. Очевидно, что последствий от такой деятельности ждать долго не придется, особенно если отпустить эту ситуацию.

При этом украинские власти и поддакивающие им СМИ считают, что данные задержания в Крыму являются политически мотивированными, соответственно, подозреваемые являются политзаключенными. Впрочем, подобные сообщения появляются всегда, когда в республике задерживают, допустим, представителей крымских татар, подозреваемых в противоправных действиях.

Люди, называющие себя правозащитниками, при этом комментируют проукраинским изданиям, что подобные задержания производятся для «устрашения». То есть мысли о том, что задержанные могли быть реально замешаны в чем-то незаконном, не допускаются априори. Работает лишь тактика на обеление подозреваемых и обвинение силовиков.

Кстати, накануне Киевский районный суд Симферополя избрал некоторым задержанным крымчанам меру пресечения: пять человек останутся под стражей до 15 апреля.

Странно, что никто конкретно из этих СМИ не говорит, о каких репрессиях идет речь и в чем они заключались. Те люди, которые захотели продолжить жить в мире и согласии, остались жить в Крыму, другие же уехали на Украину. У каждого было право, никто никого не удерживал или выселял.

Более того, если говорить о крымских татарах, то их права были расширены в Крыму после 2014 года, например, крымскотатарский язык является одним из государственных на полуострове, многие люди получили земельные участки для строительства домов, строятся мечети, проводятся национальные праздники и многое другое. О каких «репрессиях» постоянно говорят на Украине?

Видимо, обвинениями в «репрессиях» горе-журналисты попытался как-то оправдать действия людей, которые причастны к деятельности террористических или экстремистских организаций. Однако выглядит все это как-то неубедительно. Можно с уверенностью сказать, что уровень эффективности правоохранительных органов определяется тем, насколько они успешно предотвращают или раскрывают конкретные преступления.

Уже несколько лет не было слышно про какие-либо теракты, которые были бы организованы в России террористическими организациями, вместо этого постоянно появляются новости, что ФСБ задержала финансистов, вербовщиков или членов запрещенных организаций. Очевидно, что взаимосвязь здесь самая прямая. Такое положение дел нравится не всем, поэтому на различных украинских пропагандистских сайтах можно всегда встретить статьи с подобным настроем.

Ранее ФАН рассказывал, как радикалы вербуют детей и что делать родителям, чтобы их родные не вступили в террористическую или экстремистскую организацию.

1 Организация запрещена на территории РФ.