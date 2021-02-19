«Мы кружили, потом полетели на дозаправку»: в аэропорту Крыма не может сесть самолет

Симферополь, 19 февраля. Из-за непогоды в аэропорту Симферополя не может сесть самолет. Как рассказал ФАН пассажир авиарейса компании «Аэрофлот», он вылетел из Москвы рейсом около 14 часов, но прилететь домой вовремя не дало огромное грозовое облако, которое сейчас нависло над полуостровом.

«Мы вылетели из Москвы вовремя, когда подлетели к Крыму, кружили над полуостровом минут 20, после этого ушли на аэропорт Анапы на дозаправку. Как нам объяснили пилоты, это произошло из-за непогоды», — сообщил пассажир авиарейса.

На данный момент самолет готовится к вылету в Крым. Как рассказал ФАН очевидец, пассажиры на борту ведут себя спокойно, несмотря на существенную задержку. По расписанию самолет должен был сесть в Симферополе еще в 17:05.

В пресс-службе симферопольского аэропорта ФАН сообщили, что задерживается только один авиарейс из Москвы. Остальные рейсы прилетают и вылетают по расписанию.