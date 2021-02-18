Перестановки во властных структурах Крыма: трое чиновников покинули посты за два дня

Двое сотрудников администрации Симферополя и председатель одного из комитетов в Госсовете Крыма покинули свои посты за последние два дня. ФАН рассказывает, какие произошли перестановки и кто займет освободившиеся кресла.

Сначала заявление на увольнение по собственному желанию написал первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан.

Буквально через пару часов мэр крымской столицы Елена Проценко тоже ушла в отставку. Она написала заявление по собственному желанию 17 февраля и покинула пост. Пока обязанности главы города исполняет один из ее заместителей. Ожидается, что главу Симферополя назначат в ближайшие дни.

Пока же эксперты называют три фигуры, которые могут побороться за место пятого мэра города с 2014 года.

Валентин Демидов — именно он сейчас находится в статусе и. о. Демидов уже был руководителем другого крымского города: с 2007 по 2014 годы он возглавлял Армянск. С 2015 по 2016 годы успел поработать главой в министерстве экономического развития Крыма. Еще позже — в Севастополе на должности директора департамента по территориальному развитию.

Юлия Жукова — в течение полутора лет, до сентября 2020 года, занимала пост вице-премьера Крыма. В свое время курировала сферу ЖКХ.

Александр Спиридонов — глава крымского Госкомрегистра. В октябре 2019 года он уже участвовал в мэрской гонке, но не сложилось. Причем на пост главы города его сватали и в 2017 году. В данной ситуации его кандидатура пока самая слабая как минимум потому, что сам ранее в комментариях он заявлял, что пост мэра уже занимать не хочет.

Отметим, Проценко руководила городом с осени 2019 года. Ее отставка была вполне ожидаемой, так как тот объем проблем, который накопился в Симферополе, она не смогла осилить. Часто срывались сроки выполняемых на объектах работ, чем были недовольны местные жители. В конце января ей объявили выговор за срыв целевых показателей при реализации ФЦП. Уже 18 февраля ей грозил второй выговор за невыполнение сроков реализации инфраструктурных программ. Проценко была четвертым главой администрации Симферополя после 2014 года.

Сегодня по собственному желанию покинул пост председатель Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев. Освободившееся кресло займет Айдер Типпа, на сегодняшний день он первый заместитель главы администрации Первомайского района полуострова.

О причинах своего решения никто из трех руководителей не рассказал.