В Севастополе нашли выход из водной блокады

Севастополь, 6 марта. В Севастополе победили водный коллапс, подачи воды по графику удалось избежать. Об этом доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время прямого эфира с руководителем департамента региональных программ ЭИСИ. Он напомнил, что запущен водозабор на реке Бельбек, который позволит обеспечить бесперебойным питанием водой город и его окрестности, передает корреспондент ФАН.

«С 2020 года разработан и осуществляется комплексный план по водообеспечению Севастополя. Одна из главных задач была — не допустить подачи воды по графику. Справились. Буквально за четыре месяца благодаря военным строителям мы построили колоссальное сооружение, во время паводков из Бельбека мы будем забирать примерно 10 млн кубических метров воды. Это гораздо меньше разрешенных 30%. Все экологические нормы будут соблюдены», — сообщил Михаил Развожаев.

Он выразил уверенность, что воды на это лето будет достаточно, уже следующая осень, по прогнозам синоптиков, будет более дождливой, период засухи отступает, вода начнет накапливаться быстрее, чем расходуется.

«Мы все равно планируем заниматься бурением дополнительных скважин. Также мы понимаем, что потребление воды будет расти. Сейчас идут проектные работы по опреснительным установкам, выбирается технология. Нам нужны все возможные источники воды», — добавил Михаил Развожаев.

Кроме этого, в городе будет вестись комплексная работа по вырабатыванию у жителей и гостей Севастополя культуры экономичного потребления воды. Так, например, в ближайшее время в школах, детских садах и других государственных учреждениях города появятся смесители с фотоэлементами, которые будут отключать подачу воды, когда под краном не будет рук.