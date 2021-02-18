В Севастополе готовят к запуску водозабор, который спасет город от засухи

Севастополь, 18 февраля. В городе-герое уже к 1 марта заработает водозабор на реке Бельбек, который позволит обеспечить бесперебойным питанием водой город и его окрестности. Именно к первому дню весны в городе должны завершить полный комплекс работ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент ФАН.

«Завтра у нас состоится важный технологический этап, предшествующий завершению работ на водоводе Бельбек — врезка трубы в Днепровский водовод. Практически сформировано русло, по постоянной схеме подано электричество», — сообщил глава города.

Ранее ФАН сообщал, что работы по строительству водозабора начались в середине прошлой осени. Здесь задействованы силы военнослужащих — на строительстве работают почти 500 человек и более 150 единиц. Кроме водозабора, военные строители также протягивают водовод длиной в три километра к городской системе водоснабжения.

Новый водозабор будет обеспечивать город 50 тысячами кубометров воды, и тем самым снизит нагрузку на основное водохранилище Севастополя — Чернореченское. Стоимость водозабора на Бельбеке составляет порядка 4,6 миллиардов рублей, деньги городу выделили из резервного фонда правительства России.

Тем временем местный блогер Игорь Корсаков опубликовал у себя на канале видео о ходе работ на Бельбеке. Как раз на нем видно, как военные строители перенаправили реку Бельбек в новое русло, где находится ковшевой забор Бельбекского гидроузла. Именно из этого водозабора потом воду направят в специальный пруд-накопитель объемом 150 тысяч кубометров. Остальную же воду, если будут излишки, будут сбрасывать в старое русло Бельбека, но только ниже по течению.