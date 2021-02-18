Севастополь показал яркий пример региона с высоким уровнем поддержки и доверия власти

Севастополь, 18 февраля. Две недели назад глава РФ Владимир Путин утвердил новые критерии оценки эффективности губернаторов. Первым пунктом обозначено доверие к власти. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе круглого стола на тему «Губернаторы новой волны: от доверия — к результату» рассказал, как он коммуницирует с горожанами, выстраивает диалог, как реагируют на проблемы людей в руководстве города-героя.

Как подчеркивает губернатор, он довольно много времени уделяет комментариям жителей Севастополя в соцсетях, так как этот способ реакции на вопросы доказал свою эффективность. Иногда поручения руководителям департаментов даются прямо под постами с обращениями, передает корреспондент ФАН.

Кроме того, еженедельно губернатор принимает участие в ставшем уже традиционным прямом эфире местного телеканала, где отвечает на вопросы горожан, поступившие по телефону или в соцсетях, а также комментирует главные темы, касающиеся главных тем в городе. С марта прошлого года губернатор уже провел порядка 45 таких прямых эфиров.

«Все площадки (для общения с гражданами. — Прим. ФАН) хороши. Главное здесь — неформальный подход, личная вовлеченность и заинтересованность, максимальная обратная связь и, конечно, результат, который ожидается по итогам этой коммуникации. Важно не только быть всегда на связи, но и решать конкретные проблемы. Не все вопросы, которые озвучиваются, можно решить мгновенно, и людям надо говорить правду. Нужно быть максимально искренним и честным, прежде всего — с самим собой. Тогда доверие из этих усилий действительно рождается. То, что комментариев не становится меньше, а людей становится больше на этих площадках, значит, что люди верят: можно донести свою проблему и получить результат», — подчеркнул губернатор Михаил Развожаев.

Кроме прямых эфиров и комментариев в соцсетях, в декабре также был открыт ЦУР — Центр управления регионом, где аккумулируются все вопросы граждан, чтобы ни один вопрос не остался незамеченным, и все они попали в поле зрения власти и ушли в работу.

Ранее ФАН рассказывал, что стараниями властей Севастополя в городе был сдан в эксплуатацию дом, который Украина начала строить еще в 2007 году.