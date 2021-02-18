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«Большие перспективы»: крымский винодел честно рассказал о винном будущем полуострова

«Большие перспективы»: крымский винодел честно рассказал о винном будущем полуострова

18 февраля отмечается Международный день виноделия. В эксклюзивном комментарии ФАН крымский винодел, владелец винодельни «Дом Захарьин» Валерий Захарьин рассказал, как отмечает этот праздник, какие перспективы у виноделия в республике, из-за чего может остановиться отрасль и как можно еще больше популяризировать крымское вино.

«Отмечаем этот праздник ударным трудом. Обычно виноделы отмечают праздник молодого вина в каждый третий четверг ноября, а также начало и окончание сбора винограда. Так у нас установилось. Сейчас же мы работаем: осуществляем посадку винограда, обрезаем старые кусты, то есть идет подготовительный процесс», — сказал собеседник.

«Большие перспективы»: крымский винодел рассказал, как изменилась отрасль при России

Плюсы и минусы

Винодел указал, какие минусы и плюсы существуют в этой отрасли для Крыма после 2014 года.

«Отрицательных моментов, если сравнивать с периодом до 2014 года, нет. Компенсация больше, нежели была до референдума. Кроме того, агролизинг тогда был около 18–19%, сейчас он составляет 3%, то есть разница есть.

Также отмечу закон о винограде и вине. Да, он достаточно жесткий, но закон однозначно всколыхнул посадки винограда, выросла стоимость виноматериала, винограда. Поэтому все сейчас нацелены на посадку винограда и развитие отечественного виноделия, даже при всех спорных моментах этого закона. Ключевое изменение для Крыма было в том, что рынок России просто в три раза больше, и именно рынок диктует правила развития этой отрасли», — заявил Валерий Захарьин.

«Большие перспективы»: крымский винодел рассказал, как изменилась отрасль при России

Нужны качественные отечественные саженцы

По словам Валерия Захарьина, узконаправленные нюансы, конечно, есть. Они касаются отказа от возмещения за покупку импортных саженцев винограда, поскольку сейчас готовятся некоторые изменения в закон.

«У нас отрасль по производству саженцев была разрушена еще до 2014 года. Сейчас стимулируют посадки винограда, поскольку качественных саженцев отечественного производства нет. Конечно, надо восстанавливать отрасль.

То есть сейчас из-за рубежа завозятся саженцы, и закон указывает, что их покупку возмещать нельзя. Сейчас готовятся соответствующие изменения, но они могут просто остановить отрасль, поскольку саженцев просто нет. Допустим, у Франции, как ни крути, есть международные сорта, и качество саженцев высокое, поэтому есть нюансы некоторые, без них никуда. Но эти вопросы решаемы, главное, что сейчас есть растущий спрос на российское вино и виноград», ― подчеркнул эксперт.

«Большие перспективы»: крымский винодел рассказал, как изменилась отрасль при России

Какие перспективы у виноделия в Крыму?

Захарьин добавил, что сейчас нужно заниматься больше структурными сортами ― их около 100 в России и в Крыму.

«Только месяц назад мы вывели четыре старых сорта Крыма, которые были введены в Госсортреестр с правом развивать эти сорта, производить промышленные посадки и делать из них вино — это ключевая вещь, потому что основное производство вин сейчас состоит из местных сортов винограда. Речь идет о таких древних автохтонных сортах крымского винограда, как Капитане Яни кара, Манжил ал, Кокурдес черный, Альбурла», ― сказал владелец винодельни «Дом Захарьин».

Перспективы у Крыма большие, потому что здесь большой туристический поток, а это предполагает набор каких-то развлечений, среди которых вино занимает не последнее место. Кроме того, сейчас формируется культура, где есть посадки винограда и производство вина ― все это происходит в синергии с ресторанами, отелями, с оздоровительным отдыхом. Однозначно, что все это будет в республике быстро развиваться, добавил эксперт.

«Поэтому перспективы такие: дифференциация на рынке виноделия, которая заключается в том, что ты должен иметь особое вино, которое зиждется на местных сортах», ― подчеркнул специалист.

«Большие перспективы»: крымский винодел рассказал, как изменилась отрасль при России

Реклама и фестивали

Для еще большей популяризации крымского вина Валерий Захарьин считает необходимым разрешить рекламу на телевидении, например, вин крепостью до 14%. Сейчас эта реклама есть, но только после 23 часов ― а можно и пораньше.

«Также нужно разрешить продажу вин на фестивалях, как это происходит в других странах: Испании, Италии, Ирландии. Дело в том, что у них на фестивалях стоят виноделы и продают свои вина, а у нас этого нельзя делать. Для этого надо получить лицензию на один день — это важный вопрос, особенно когда такой большой туристический поток.

Подобные фестивали в Крыму — это возможность более упрощенной продажи вина на таких площадках, что резко бы увеличило число небольших виноделен», — подытожил крымский винодел Валерий Захарьин в разговоре с ФАН.

Известно, что Валерий Захарьин занимается восстановлением древних сортов винограда, которые когда-то росли в Крыму и теперь хранятся в институте винограда и вина «Магарач». Благодаря упорной работе команды винодела был спасен сорт винограда под названием Херсонесский. До этого он был коллекции «Магарача» в единичном экземпляре, но за счет технологии инвитро ― выращивания в пробирке по безвирусной технологии ― этого вида винограда уже около 350 кустов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, смогут ли виноградники Крыма пережить аномальные холода.

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