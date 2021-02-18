«Большие перспективы»: крымский винодел честно рассказал о винном будущем полуострова

18 февраля отмечается Международный день виноделия. В эксклюзивном комментарии ФАН крымский винодел, владелец винодельни «Дом Захарьин» Валерий Захарьин рассказал, как отмечает этот праздник, какие перспективы у виноделия в республике, из-за чего может остановиться отрасль и как можно еще больше популяризировать крымское вино.

«Отмечаем этот праздник ударным трудом. Обычно виноделы отмечают праздник молодого вина в каждый третий четверг ноября, а также начало и окончание сбора винограда. Так у нас установилось. Сейчас же мы работаем: осуществляем посадку винограда, обрезаем старые кусты, то есть идет подготовительный процесс», — сказал собеседник.

Плюсы и минусы

Винодел указал, какие минусы и плюсы существуют в этой отрасли для Крыма после 2014 года.

«Отрицательных моментов, если сравнивать с периодом до 2014 года, нет. Компенсация больше, нежели была до референдума. Кроме того, агролизинг тогда был около 18–19%, сейчас он составляет 3%, то есть разница есть. Также отмечу закон о винограде и вине. Да, он достаточно жесткий, но закон однозначно всколыхнул посадки винограда, выросла стоимость виноматериала, винограда. Поэтому все сейчас нацелены на посадку винограда и развитие отечественного виноделия, даже при всех спорных моментах этого закона. Ключевое изменение для Крыма было в том, что рынок России просто в три раза больше, и именно рынок диктует правила развития этой отрасли», — заявил Валерий Захарьин.

Нужны качественные отечественные саженцы

По словам Валерия Захарьина, узконаправленные нюансы, конечно, есть. Они касаются отказа от возмещения за покупку импортных саженцев винограда, поскольку сейчас готовятся некоторые изменения в закон.

«У нас отрасль по производству саженцев была разрушена еще до 2014 года. Сейчас стимулируют посадки винограда, поскольку качественных саженцев отечественного производства нет. Конечно, надо восстанавливать отрасль. То есть сейчас из-за рубежа завозятся саженцы, и закон указывает, что их покупку возмещать нельзя. Сейчас готовятся соответствующие изменения, но они могут просто остановить отрасль, поскольку саженцев просто нет. Допустим, у Франции, как ни крути, есть международные сорта, и качество саженцев высокое, поэтому есть нюансы некоторые, без них никуда. Но эти вопросы решаемы, главное, что сейчас есть растущий спрос на российское вино и виноград», ― подчеркнул эксперт.

Какие перспективы у виноделия в Крыму?

Захарьин добавил, что сейчас нужно заниматься больше структурными сортами ― их около 100 в России и в Крыму.

«Только месяц назад мы вывели четыре старых сорта Крыма, которые были введены в Госсортреестр с правом развивать эти сорта, производить промышленные посадки и делать из них вино — это ключевая вещь, потому что основное производство вин сейчас состоит из местных сортов винограда. Речь идет о таких древних автохтонных сортах крымского винограда, как Капитане Яни кара, Манжил ал, Кокурдес черный, Альбурла», ― сказал владелец винодельни «Дом Захарьин».

Перспективы у Крыма большие, потому что здесь большой туристический поток, а это предполагает набор каких-то развлечений, среди которых вино занимает не последнее место. Кроме того, сейчас формируется культура, где есть посадки винограда и производство вина ― все это происходит в синергии с ресторанами, отелями, с оздоровительным отдыхом. Однозначно, что все это будет в республике быстро развиваться, добавил эксперт.

«Поэтому перспективы такие: дифференциация на рынке виноделия, которая заключается в том, что ты должен иметь особое вино, которое зиждется на местных сортах», ― подчеркнул специалист.

Реклама и фестивали

Для еще большей популяризации крымского вина Валерий Захарьин считает необходимым разрешить рекламу на телевидении, например, вин крепостью до 14%. Сейчас эта реклама есть, но только после 23 часов ― а можно и пораньше.

«Также нужно разрешить продажу вин на фестивалях, как это происходит в других странах: Испании, Италии, Ирландии. Дело в том, что у них на фестивалях стоят виноделы и продают свои вина, а у нас этого нельзя делать. Для этого надо получить лицензию на один день — это важный вопрос, особенно когда такой большой туристический поток. Подобные фестивали в Крыму — это возможность более упрощенной продажи вина на таких площадках, что резко бы увеличило число небольших виноделен», — подытожил крымский винодел Валерий Захарьин в разговоре с ФАН.

Известно, что Валерий Захарьин занимается восстановлением древних сортов винограда, которые когда-то росли в Крыму и теперь хранятся в институте винограда и вина «Магарач». Благодаря упорной работе команды винодела был спасен сорт винограда под названием Херсонесский. До этого он был коллекции «Магарача» в единичном экземпляре, но за счет технологии инвитро ― выращивания в пробирке по безвирусной технологии ― этого вида винограда уже около 350 кустов.

Напомним, ранее ФАН рассказывал, смогут ли виноградники Крыма пережить аномальные холода.