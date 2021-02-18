Чиновники Крыма потратили 1,2 млн на покупку разваливающегося дома для сироты

Зимой 2019 года в Советском районе Крыма (на северо-востоке полуострова) девушке-сироте предоставили жилье. Дом оказался в ужасающем состоянии: штукатурка осыпалась, на стенах был большие трещины, а оконные рамы и вовсе сгнили. Воды и канализации не было. Никакого ремонта этот дом не знал. Как выяснилось, еще в 2017 году администрация Советского района и строительная фирма заключили контракт на покупку жилья для детей-сирот. В рамках контракта администрация выкупила дом в селе Краснофлотское более чем за 1,2 миллиона рублей.

Явное нарушение санитарно-эпидемиологическим требований к состоянию дома привлекло внимание правоохранителей. Уголовное дело завели осенью 2020 года. В ходе расследования установили, что когда этот «особняк» покупали и передавали девушке, первый замглавы администрации Советского района не проверила состояние дома. Поэтому на сегодняшний день ей предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий и она судом временно отстранена от занимаемой должности.

Отметим, что подобный случай в Крыму не единичный: так, в Ялте в выданных сиротам квартирах не было централизованного отопления и газа, стены уже были со следами брака, а в Джанкойском районе дом для сирот «забыли» подключить к системе теплоснабжения. Крыша протекала, а по стенам поползла плесень.

В Управлении по защите прав несовершеннолетних ФАН рассказали, что иногда сиротские квартиры сотрудники муниципалитетов покупают как «кота в мешке». Так как покупка квартир проходит по принципу электронных торгов, то в администрации не знают заранее, в каком районе поселения будет приобретаться жилье. Даже зайти в дом перед покупкой не всегда получается. Сегодня в очереди на жилье стоят более полутора тысяч человек. На этот год на покупку жилья выделено 314 миллионов, сироты получат минимум 170 квартир.

По словам председателя правления КРОО «Жизнь в твоих руках» Екатерины Горелкиной, раньше, еще в украинские времена, в Крыму жильем сирот вообще не обеспечивали, а когда полуостров стал частью России начали давать примерно по 50 квартир в год. Однако если в первые годы закупали преимущественно новое жилье в новостройках, теперь же взор муниципалитетов направлен на села и поселки.