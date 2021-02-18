Очистные сооружения в Крыму не допустят слива канализационных стоков в Черное море

Коктебель, 18 февраля. В Крыму довольно остро стоит вопрос попадания стоков в Черное море. Об этом уже неоднократно говорили как экологи, так и глава Крыма Сергей Аксенов. Где-то всему виной прогнившие трубы и их несвоевременная замена ответственными лицами, где-то ― бесконтрольный слив стоков самими жителями. Чтобы избежать этого, в населенных пунктах постепенно строятся очистные сооружения.

В ноябре прошлого года в Коктебеле началось строительство канализационного коллектора и очистных сооружений, без которых нечистоты могут продолжить сливать в море. Известно, что после завершения работ стоки будут очищаться с помощью двух систем ― ультрафиолетовой и бактериологической, после чего в море будет поступать уже практически полностью чистая вода.

Как сообщили ФАН в министерстве строительства и архитектуры Республики Крым, на объект в рамках ФЦП выделено порядка 1,55 млрд рублей, завершить строительство планируется в 2023 году.

Производительность канализационных очистных сооружений (КОС) составит пять тысяч кубометров в сутки, перспективное развитие — до 10 тысяч. При строительстве коллектора проектом предусмотрено обустройство более 20 километров самотечных сетей.

«При строительстве коллектора проектом предусмотрено обустройство 24 км самотечных сетей, свыше девяти км напорных сетей, а также пяти канализационных насосных станций (КНС). Одновременно работы ведутся сразу на четырех участках. Три — по устройству самотечных коллекторов, где на сегодняшний день обустроено свыше двух тысяч метров траншеи и уложено почти 1,5 тысячи метров труб», ― отметили в ведомстве.

Кроме того, на участке строительства канализационных очистных сооружений проводится монтаж ограждения стройплощадки и обустраивается штаб. Подрядчик ООО «РСК-ЮГ» завозит на объект инертный материал для подъема уровня площадки.

«Уже было снято шесть тысяч кубометров плодородного слоя грунта, завезено и утрамбовано свыше восьми тысяч кубометров грунта. На участке на 90% выполнен перенос водоносящей балки «Янтык», ― заявили в минстрое РК.

По данным ведомства, строительство ведется в соответствии с графиком производства работ. На сегодняшний день на объекте задействовано более 60 рабочих, 17 единиц техники и завезено семь тысяч метров труб.

На днях глава республики Сергей Аксенов поручил разобраться со сбросами канализационных стоков в Черное море. По его словам, ситуацию с жалобами туристов на сбросы отходов в реки и море необходимо закрыть в ближайшее время, потому что это негативно сказывается на туристической привлекательности полуострова. В будущем планируется строительство очистных сооружений в поселке Кацивели на ЮБК, где разместится игорная зона «Золотой берег».

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Севастополе сдали в эксплуатацию дом, который на Украине начали строить еще в 2007 году.