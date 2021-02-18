Крымские таможенники поставили первые прививки от COVID-19

Симферополь, 18 февраля. Первые сотрудники крымской таможни прошли вакцинацию от COVID-19. Прививку им поставили в поселке Аэрофлотский.

Вакцинация продлится два дня. Процедуру уже прошли 45 сотрудников отрасли, во второй день поставят прививки стольким же.

Перед вакцинацией врачи проверяют состояние здоровья каждого пациента. Измеряются температура, пульс, сатурация, частота дыхательных движений. Только после этого вводится первый компонент препарата, второй пациенты получат через 21 день.

Первым прошел вакцинацию начальник феодосийского таможенного поста Кирилл Ситков. По его словам, никакой реакции после прививки не последовало — ощущения как после обыкновенного укола.

Ранее ФАН сообщал о том, что гражданин США прошел вакцинацию от COVID-19 в Евпатории.