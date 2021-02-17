Эксперт назвал причины сумасшедшего роста цен на недвижимость в Крыму

Стоимость недвижимости в Крыму с каждым годом растет и скоро уже переплюнет московские показатели. Российские риелторы считают, что снизить цены на недвижимость в Крыму крайне проблематично. Об этом корреспонденту ФАН рассказал директор центра недвижимости «Перспектива» Сергей Даркин, комментируя желание главы Крыма Сергея Аксенова разобраться с высокими ценами на жилье в республике.

Компания Сергея в будущем намерена открыть филиал в Крыму. В связи с этим фирма провела ряд предварительных исследований рынка, давших вполне предсказуемые результаты. По мнению эксперта, резкий скачок цен в 2014 году стал результатом реакции рынка недвижимости на экономическое преимущество России над Украиной.

«С Крымом действительно непросто. Еще в 2014 году, когда уже стало очевидно, что Крым возвращается Россию, цена на недвижимость на полуострове резко взлетела вверх. Иногда суммы увеличивались на порядок в долларовом эквиваленте. Но нужно понимать, что недвижимость в Крыму всегда была в цене, хотя бы потому что это море. Скачек цен получился из-за резкой переориентации рынка с украинских доходов граждан на доходы граждан России. В частности, на Москву, Петербург и россиян, заработавших капитал на севере страны», — констатирует Даркин.

По его словам, это может быть связано с тем, что Крым при Украине был довольно бедным регионом и для многих это был шанс переехать в ту же Москву или Краснодар. Многие сделали это в расчете быстро поправить материальное положение, которое на момент референдума было, мягко говоря, не блестящим. К сожалению, говорит специалист, снизить цены бывает намного сложней, чем их поднять.

Вместе с тем экономист Александр Роджерс уверен, что единственным способом снизить цены на недвижимость в Крыму может стать строительство государственного, социально доступного жилья. По его мнению, это единственный способ вынудить предпринимателей и частных лиц пересмотреть ценовую политику на недвижимость полуострова.

«Единственный способ демпинговать цены на недвижимость — это строить социально доступное жилье за государственный счет. Никакого другого инструмента для снижения цен в нынешних условиях просто нет. Необходимо чтобы на рынке кто-то начала демпинговать цену. А как показал опыт последний лет, никто из частных предпринимателей в этом не заинтересован», — отметил Роджерс.

Кроме того, по мнению эксперта, цены на недвижимость будут продолжать расти в ближайшие годы, так как программы по строительству доступного жилья все еще находятся в стадии разработки и на их реализацию необходимо довольно много времени.

Ранее сообщалось, что Сергей Аксенов намерен предпринять жесткие меры для борьбы с коррупцией в Ялте.