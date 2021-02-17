В Крыму за день несколько руководителей отправлены в отставку

Симферополь, 17 февраля. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил об отставке главы администрации Симферополя Елены Проценко. Уволиться она решила по собственному желанию.

«Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей», — сообщил Аксенов.

Также в сообщении сказано, что временно исполнять ее обязанности на этом посту будет ее заместитель, Валентин Демидов. Отставку Проценко ФАН также подтвердили в пресс-службе городской администрации Симферополя, однако от комментариев отказались.

Вместе с тем, врио главы общественной палаты, политолог Александр Форманчук выразил мнение, что отставка Елены Проценко была вполне ожидаемым событием.

«К сожалению, городу Симферополю никак не удается получить достойного мэра, который бы выдерживал эти нагрузки. Да, город проблемный, во многом запущенный. Но кое-что ей удалось, на мой взгляд. Город начал преобразовываться. Однако есть более глубокие проблемы, связанные с реорганизацией самой инфраструктуры. Там есть то, с чем не удалось справиться Проценко, поэтому я не удивляюсь, что она ушла в отставку. Мне изначально не казалось, что она потянет этот ворох проблем», — пояснил Форманчук.

Также эксперт подчеркнул, что Проценко ушла в отставку добровольно, осознав несоответствие своего уровня объемам накопившихся в городе проблем. По его мнению, отставка Проценко хоть и была ожидаема, но она не решила того объема задач, которые сейчас частично лягут на плечи главы республики.

Стоит отметить, что буквально за пару часов до сообщения об увольнении Проценко в отставку подал первый заместитель главы администрации Симферополя Сергей Бажан. Он так же решил покинуть пост по собственному желанию.

Кроме того, в середине января должность заместителя главы администрации Симферополя покинул курирующий сферу городского хозяйства Анатолий Русин.

С 25 января была официально уволена с поста заместителя главы администрации крымской столицы Инна Смаль, ушедшая в декрет.