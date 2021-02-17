Эксперт рассказал, как по ошибке не стать финансистом экстремисткой организации

В Крыму и Республике Татарстан 16 февраля сотрудники ФСБ пресекли деятельность российских граждан, которые в Сети под видом благотворительности собирали деньги для финансирования международной террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ).

По версии следствия, группа людей в период с 2015 по 2019 годы вела сбор средств для боевиков. На данный момент проводится следствие, у подозреваемых были изъяты носители информации и мобильные телефоны для проведения расследования, после чего будет принято соответствующее решение.

На благие цели

В комментарии ФАН эксперт уральской ассоциации «Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма» Фарида Хасанова рассказала, как случайно не стать финансистом террористической или экстремистской организации.

«Нужно понимать, что любая террористическая организация не однослойная. Это такая структура, где есть руководство, есть те, кто ему подчиняется: рядовые, пехота, то есть, там разные иерархии. В таких организациях это все законспирировано. Например, есть такая организация «Хизб ут-Тахрир» (запрещенная в РФ террористическая организация), в ней собирают у рядовых обязательно ежемесячные пожертвования. При этом члены организации даже не знают, куда эти деньги направляются. Им говорят, что на благое: купить компьютеры, проводить конференции, поездки руководства из города в город, съем жилья и ничего более. Поэтому они верят в это и отдают деньги, полагая, что они действительно идут на благие цели», — отметила собеседница издания.

То есть до обычных людей, которые непосредственно жертвуют деньги, иногда даже не доходит информация, что они финансируют именно террористическую деятельность или какую-то экстремистскую организацию. Поэтому если человек куда-то перечисляет свои накопления, то нужно проводить тщательные расследования, чтобы понять его намерения, как он добывал эти средства, агитировал ли он для этого других, добавила Хасанова. Может быть целая цепочка, по которой переходят средства.

«Если говорить конкретно об этой ситуации, где девушка участвовала в благотворительности, то здесь может быть и такое, что она не знала, куда эти деньги идут», — заявила эксперт.

Как уберечься от финансирования террористов и мошенников

Как заявила Фарида Хасанова, если у человека есть потребность жертвовать деньги, например, через фонды, то нужно смотреть и изучить официальный сайт источника. Также есть официальный сайт различных фондов, в том числе ассоциаций фондов. При этом стоит обращать внимание, на кого оформлена организация, все ли там юридически правильно, хотя обычному человеку в этом разобраться будет достаточно сложно.

«Но зато он точно сможет понять, что организация и сайт фонда есть, он не заблокирован. Также каждые полгода или год они на своих источниках дают отчет, где все прозрачно: какие и откуда деньги поступали, куда они были потрачены — все это отражается в налоговой. Также благотворительные организации лично никогда не передают деньги нуждающимся людям, а перечисляют их, например, на лечение — в больницу, если на строительство — в строительную компанию. Это еще один признак того, что фонды работают прозрачно. Кроме того, у таких организаций нет каких-то общих целей, условно создать мир во всем мире, потому что у них только конкретные цели: помочь детям с каким-то заболеванием, организовать строительство домов. И под это собираются определенные суммы, что тоже свидетельствует о честной работе того или иного фонда», — подчеркнула Хасанова.

Если же собираются непонятные суммы и неизвестно на что, то это уже подозрительно. В таком случае человеку стоит относить пожертвования в официальное представительство духовного управления.

«Например, у православной церкви есть очень много официальных фондов, где даже даются чеки, что человек дал деньги. Кроме того, потом они могут отчитаться, куда эти деньги были направлены», — подытожила Фарида Хасанова.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что ФСБ несколько дней подряд ведет крупные спецоперации на юге России, задерживая экстремистов, которые могут быть причастны к террористическим организациям.

1 Организация запрещена на территории РФ.