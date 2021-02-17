Задержания экстремистов и террористов: ФСБ второй день ведет спецоперации на юге РФ

В Крыму, Краснодарском крае, Карачаево-Черкесии и Ростовской области сотрудниками ФСБ были задержаны последователи террористической группировки «Ат-Такфир валь-Хиджра» (запрещена в РФ). На полуострове были выявлены шесть сторонников организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ).

16 февраля в республиках Татарстан и Крым была пресечена деятельность граждан, которые через Интернет под видом благотворительности собирали деньги для финансирования террористической организации «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ). По этому поводу высказался глава Крыма Сергей Аксенов.

«Прежде всего хочу поблагодарить сотрудников ФСБ за системную и эффективную работу. Наши спецслужбы надежно и в полном объеме защищают наш регион и всю страну от существующих угроз, обеспечивают безопасность граждан. Отмечу, что сам факт принадлежности к запрещенной террористической организации уже является нарушением российских законов. По сути «Ат-Такфир валь-Хиджра» — это террористическая секта, которая проповедует ненависть и нетерпимость, ее члены замешаны в совершении и подготовке терактов в ряде стран. Последователи террористических идеологий и их сторонники должны сидеть в тюрьме — там им самое место», — подчеркнул Аксенов.

Успех в противодействии экстремизму и терроризму во многом зависит от объединения усилий правоохранительных органов, органов власти, религиозных, общественных, образовательных организаций, СМИ.

В комментарии ФАН эксперт уральской ассоциации Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма Фарида Хасанова рассказала, как радикалы вербуют детей и что делать родителям, чтобы их родные не вступили в террористическую или экстремистскую организацию.

«Тут нужен системный подход. Мы сейчас над этим работаем и понимаем, что очень большое значение имеют детско-родительские отношения, когда ребенок может довериться своим родителям и может рассказать о своих проблемах. Также родители должны понимающе относиться к интересам и целям своего чада и помогать ему в этом», — заявила эксперт.

Хасанова отметила, что этот вопрос действительно очень важен, потому что нынешняя молодежь выросла при достатке — она не знает многих проблем в обществе.

«У них всегда было, что поесть, где пожить. Поэтому их легко завлечь разными идеями, особенно если говорить про мусульман. Например, в автобусе ехать тесно. Бывало такое, что им говорили: «Представляешь, в халифате будут автобусы, где женщины и мужчины едут отдельно. И там будет все свободно — не будет этих проблем между мужчиной и женщиной». Или: «В институте тебя будут не порицать за то, что ты уходишь на больничный, а наоборот — тебе будут давать еще дополнительный отпуск, чтобы ты восстановился. Также тебе будут давать возможность пройти определенный предмет индивидуально, потому что институт будет думать о том, чтобы ты стал специалистом, а не чтобы ты каждые полгода сдавал деньги и экзамены для галочки. Для молодого человека — мусульманина это кажется сказкой», — говорит специалист.

Именно на такие социальные нотки давят вербовщики, пытаясь с помощью обмана построить перед людьми сказку. И для этого нужно всего лишь присоединиться к их «классной команде».

«Такой обман можно найти совершено везде, потому что общество у нас неидеально. И они верят этому, полагая, что можно построить общество, где не будет преступности, болезней, сирот, домов престарелых. Чувство максимализма и справедливости очень обострено у молодых людей, на чем вербовщики и играют. Если же ребенок проникся такой мыслью и пришел к родителям, рассказав им, что он сегодня познакомился с человеком, который ему поведал, как можно построить такой мир? В этом случае родители должны поступить мудро и не отталкивать ребенка, а, возможно, направить его в это русло, но правильно — дать ему возможность самореализоваться в той сфере, где он хочет», — отметила собеседница издания.

Если бы так им можно было бы реализовываться, то меньше людей становились бы жертвами вербовщиков, которые заманивают подростков в террористические организации. Молодежи хочется какого-то адреналина, действий, а им этого не дают. Им кажется, что их не уважают, не слышат, что у них нет перспектив.

«Радикалы пользуются социальными и экономическими проблемами в стране, а также тем, что молодежь достаточно слаба в психоэмоциональном плане. С молодежью нужно проводить огромную работу, чтобы привить у них любовь к истории, к нации, своей семье, чтобы они знали какие у них корни, — это и есть профилактика от возможной вербовки. И таких людей уже ничем нельзя будет завлечь в террористические организации», — констатировала собеседница ФАН.

Фарида Хасанова участвует в просветительской работе, помогает в реабилитации пострадавших, которые были завербованы в экстремистские организации. Она ведет активную работу, чтобы уберечь молодежь и просто доверчивых людей от попадания в экстремистские и террористические движения.

Ранее ФАН сообщал, что ФСБ задержала почти 20 экстремистов в нескольких регионах России.

1 Организация запрещена на территории РФ.