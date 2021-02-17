На майские в Крым: сколько стоит билет на поезд и самолет из городов России 

Симферополь, 17 февраля. В России начали продавать билеты на поезда на майские праздники в направлении Крыма. Составы будут курсировать в Симферополь, Севастополь и Евпаторию из семи городов РФ. В частности, есть маршруты из Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Смоленска, Перми, Омска и Кисловодска.

ФАН выяснил, сколько придется потратить на билеты, если брать их сегодня. Так, мы взяли период в неделю с выездом 30 апреля и обратно 7 мая ― таким образом можно и на майские праздники попасть и Пасху отметить. Сразу подчеркнем, мы проверили цены на четырех сайтах по продаже билетов и на некоторых из них разница в цене составляет до 1000 рублей. Поэтому советуем изучать предложения сразу на разных сервисах. Мы же вывели среднюю стоимость.

Из Москвы на поезда «Таврия» предлагаются билеты от 3400 рублей ― именно столько стоит место в плацкарте в одну сторону. Купе обойдется примерно в 6400-6800 в зависимости от сайта, где вы будете приобретать билеты. Билеты же в СВ стартуют от 14 тысяч рублей.

При этом в обратную сторону можно уехать дешевле: место в купе в двухэтажном скором поезде стоит на две тысячи меньше ― около 4600 рублей. Время в пути из российской столицы в крымскую составит около 30-32 часов.

Тем временем плацкарт из Санкт- Петербурга в Симферополь обойдется в 3800 рублей в каждую из сторон, купе ― 5700 за один билет, СВ ― 16 тысяч. Время в пути ― почти два дня (около 41 часа).

А вот в Астрахань и обратно поезд курсирует через день. На 7 мая билетов нет, только на 9 мая. Плацкарт в среднем стоит по 2700 и туда, и обратно, купе ― 4200-5000 рублей.

Из Перми и обратно, как и из Астрахани, поезда курсируют не каждый день. Поэтому смотрим билеты на 30 апреля и 8 мая обратно. Цена ― 5200 за плацкарт в одну сторону и 7800 в купе. Время в пути ― более трех дней. Поэтому, возможно, в этом случае стоит присмотреться к билетам на самолет. При том что цена практически одинаковая, а время в пути резко сокращается.

Авиакомпании уже сейчас начинают постепенно увеличивать количество число весенне-летних направлений полетов в Крым. И многие из них позволяют купить билеты минимум из 30 городов России. Период мы также взяли с 30 апреля по 7 мая, цены за одного человека туда-обратно без пересадок или с одной примерно такие:

Москва-Симферополь ― 8800;

Пермь-Симферополь ― 13 600;

Волгоград-Симферополь ― 14 500;

Оренбург-Симферополь ― 14 100;

Санкт-Петербург-Симферополь ― 11 700;

Белгород-Симферополь ― 14 300;

Казань-Симферополь ― 13 200;

Нижний Новгород-Симферополь ― 12 300.

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