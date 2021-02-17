Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Аксенов пригрозил бизнесу антирекламой за нарушение ограничительных мер

Аксенов пригрозил антирекламой злостным нарушителям ограничительных мер

Симферополь, 17 февраля. Глава региона Сергей Аксенов пригрозил антирекламой предпринимателями, системно нарушающим требования Роспотребнадзора. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«По предпринимателям. Если мы с вами динамики снижения не достигнем, будем публиковать данные о предприятиях, нарушивших режим с целью создания, извините, антирекламы. Чтобы крымчане, которые ходят в учреждения общепита или туда, где не соблюдаются нормы, знали, что в этом учреждении требования не соблюдаются, их штрафуют регулярно, и в данном случае можно подхватить здесь заразу», — заявил Аксенов.

Он подчеркнул, что реальность опасности заражения многие осознают лишь когда это непосредственно касается их родных и близких.

«Тогда только приходит осознание, что есть коронавирус, и что зря не соблюдали меры. Пожалуйста, работайте на упреждение — профилактика прежде всего», — добавил он.

Кроме того, глава республики напомнил об ответственности за предоставление недостоверных отчетов о проведении контрольных мероприятий, связанных с профилактикой новой коронавирусной инфекции. 

Напомним, что 16 февраля в Евпатории гражданин США привился от COVID-19 в Евпатории отечественной вакциной «Спутник V».

Новости партнеров