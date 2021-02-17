В Севастополе решили отреставрировать один из главных символов ― Туманный колокол

Севастополь, 17 февраля. Херсонесский колокол будет отреставрирован в ближайшее время. Об этом рассказал председатель совета фонда «Моя история» Иван Есин.

«Самому колоколу ничего не угрожает, но та платформа, на которой он находится, и та балка, находятся в опасном состоянии, и наша задача помочь обновить опоры, которые поддерживают колокол», — сообщил Иван Есин.

Он добавил, что на данный момент идет подготовка к работам, специалисты изучают конструкции колокола. Символ города, как его еще называют Туманный колокол, был установлен на берегу Херсонеса в 1803 году, но во время Крымской войны его в качестве трофея вывезли во Францию.

«Этот колокол был отлит в 1776 году из трофейных пушек, захваченных у неприятеля во время русско-турецкой войны 1768–1774 годов. Понятно же теперь, почему французы его забрали? Они установили его на свой главный собор Нотр-Дам де Пари. Его звоном людей созывали на молитвы», — рассказал ФАН историк, экскурсовод Артур Заляев.

На свою родину экспонат вернулся в 1913 году уже мирным путем.

«Его передали в знак дружбы, сначала его поставили на звонницу Владимирского собора, но в 1925 году, когда храм был разорен, его установили отдельно на берегу. Своим звоном он должен был предупреждать моряков о близости берега», ― пояснил Артур Заляев.

Колокол устоял и во время Великой Отечественной войны, на нем до сих пор видны царапины от пуль и осколков.

Напомним, ранее ФАН писал, как в третий раз в за последний год в Севастополе уносит новую плитку с известной набережной.