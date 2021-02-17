В Крыму падает уровень заболеваемости: власти готовы ослабить карантинные меры

Симферополь, 17 февраля. Глава Роспотребнадзора республики Крым Наталья Пеньковская заявила, что в регионе продолжает расти уровень заболеваемости. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Мы прослеживаем четкую тенденцию к снижению заболеваемости», — заявила Пеньковская.

Она отметила, что положительная динамика сохраняется на протяжении последних четырех недель, и это позволит снять последние ограничения в республике, за исключением проведения массовых мероприятий и отмены 50% наполняемости заведений общепита. О наполняемости кинотеатров будет уточнено отдельно.

Пеньковская подчеркнула, что сроки снятия ограничений в режиме повышенной готовности будут зависеть о самих крымчан. Социальная дистанция и масочный режим сохранятся как минимум до середины марта, так как говорить о коллективном иммунитете пока рано.