Ртуть в залив Сиваш в Крыму могла попасть из-за попустительства Украины

Саки, 16 февраля. Ученые Института биологии южных морей им. А. О. Ковалевского РАН (ИнБЮМ) выявили увеличение содержания ртути в гиперсоленом заливе Сиваш на севере крымского полуострова. О возможных причинах попадания вредного вещества в водный объект рассказал ФАН старший научный сотрудник научного учреждения гидробиолог Николай Шадрин.

По мнению ученого, основной причиной накопления ртути в Сиваше могла стать днепровская вода, которая длительное время поступала по Северо-Крымскому каналу и использовалась большей частью для выращивания риса на крымских полях.

В пользу предположения причин накопления вредных веществ в гиперсоленом заливе говорят несколько общеизвестных факторов.

«Днепровская вода несет в себе отходы множества промышленных предприятий Украины. Много лет она поступала в Крым, где использовалась для выращивания риса. Рисовые поля в свою очередь обрабатывались специальными средствами для устранения вредителей, а также удобрениями. Все стоки, как и излишки днепровской воды, сбрасывались в залив», — объяснил ученый.

Кроме того, говорит он, на севере Крыма имеется несколько химических производств, очистные системы которых неидеальны.

«Все это не может не сказаться на химическом составе сточных вод, которые попадали и попадают в водоемы полуострова, в том числе в залив Сиваш. Основным загрязнителем залива опасными веществами мы считаем все-таки днепровскую воду», — объяснил ученый.

Ртуть присутствует также и в других водоемах, в том числе в Черном и Азовском морях. Однако специфика гиперсоленых озер из-за наличия в них определенного планктона, особо чувствительного к накоплению ртути, способствует увеличению концентрации этого элемента.

Возможность изучить более подробно ртутную составляющую экосистемы залива Сиваш коллективу ученых ИнБЮМ позволил специальный грант РНФ «Разработка биологических и геохимических основ развития аквакультуры в гиперсоленых озерах и лагунах Крыма».

Николай Шадрин разъяснил, что необходимо провести еще множество дополнительных исследований для определения всех источников загрязнения. Средств, выделяемых в рамках стандартного финансирования бюджетному учреждению для полномасштабных исследований, недостаточно.

«Если в рамках текущей работы мы можем провести пять анализов, то в рамках гранта — порядка пятидесяти. Это существенная разница», — отметил Николай Шадрин.

Увеличение содержания ртути в соленой воде более опасно, чем в пресной, из-за особенностей химических реакций, обусловленных соленостью. Попадая в организмы обитателей морей, опасный элемент образует ртутьорганические соединения, которые легко усваиваются и накапливаются и в организме человека. Эти соединения оказывают пагубное воздействие на нервную систему, печень, почки и желудочно-кишечный тракт.

Больше всего накапливают в своем организме опасные соединения хищные рыбы, такие как тунец и скумбрия, а также мидии и устрицы как природные фильтры.

Крым славится курортами и оздоровительными комплексами, которые призваны благотворно воздействовать на организм человека. Поэтому изучение всех аспектов проблемы необходимо для определения источников загрязнения и принятия адекватных мер к устранению вредного воздействия на водные объекты полуострова.

Отметим, в августе прошлого года ученые заявили, что зафиксировали рост радиоактивных веществ в Азовском и Черном морях. Эти вещества, как сообщали в ИнБЮМ, могли попасть туда из Днепра, который протекает по территории Украины. Радионуклиды с водой Северо-Крымского канала поступали в растворенной форме из зоны, близкой к Чернобыльской АЭС.

Ранее ФАН рассказывал о плюсах и минусах работы Северо-Крымского канала для экосистемы полуострова.