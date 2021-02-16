В Севастополе сдали в эксплуатацию дом, который Украина начала строить еще в 2007 году

Севастополь, 16 февраля. Дом, который в городе-герое ждали почти 14 лет, сдан жильцам ― депортированным гражданам и их родственникам. Ключи от квартир сегодня вручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент ФАН.

Стоя на пороге своей новой квартиры, жильцы чуть ли не плачут ― дожили, дождались. Они пока еще даже не начали мечтать, где в новой квартире будет зал, а где спальня, просто потому что до сих пор не поверили собственному счастью.

«Теперь можно заселяться, ― сказал Михаил Развожаев, передавая ключи новым жильцам. ― На сегодняшний день все строительные работы на объекте завершены, теперь будет этап оформления всех документов собственности, технические, но это не займет много времени», — сказал губернатор.

При этом не все оказалось настолько радужным: дождались сдачи дома не все. Только за 2020 год умерли пять человек, которым была по праву положена квартира в новом доме. Сейчас решается вопрос, как передать право собственности на жилье родственникам усопших. Пока ключи получили пять новоселов, остальные получат их в ближайшее время. Квартиры сдаются в полной отделке с проведенными коммуникациями, нужно только расставить мебель.

Напомним, ФАН побывал у дома для репатриантов в начале этого года, тогда здесь были только строители и проводили уже последние работы.

Строить дом для репатриантов начали еще в 2007 году, но тогда стройка остановилась на этапе возведения фундамента. После воссоединения Крыма и Севастополя с Россией строить многоэтажку начали по федеральной целевой программе. В 2018 году на завершение работ из государственной казны выделили 145 миллионов рублей, а экс-губернатор Дмитрий Овсянников обещал достроить дом к концу того же года. Но подрядчик — компания «ЮжУралСтрой» — не справился с задачей: в декабре 2019 года с ним расторгли договор и объявили новый конкурс, победителем которого стало ООО «Высотспецстрой». На данный момент на строительство 99-квартирного дома было выделено порядка 200 млн рублей.

Губернатор пообещал новым жильцам дома на улице Комбрига Потапова, 35 отметить с ними новоселье. Его предложили приурочить к всеобщему празднику крымских татар Навруз Байрам.