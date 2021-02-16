Аксенов готов принять жесткие меры в связи с коррупцией в Ялте

Симферополь, 16 февраля. Сергей Аксенов заявил о намерении провести масштабные проверки в Ялте по вопросам использования земли. Об этом сообщает корреспондент ФАН.

«Сейчас многие вопросы по реализации и по контролю будут с личным моим участием и Юрия Михайловича (Гоцанюк, председатель Совмина. — Прим. ФАН). По-другому не будет. С точки зрения фиктивного использования земли, застройки, использования пляжей — это тихий ужас. Я понимаю, что там масса интересов, масса жуликов разных. Поэтому, пожалуйста, жулики все претензии пусть попробуют мне предъявить. Руковожу этой работой я», — заявил Аксенов.

Аксенов также заявил, что в Ялте при предыдущем руководстве была очень слабая работа. Поэтому сейчас будет проведена ревизия всех договоров, в том числе правоустанавливающих договоров и документов о налогообложении.

«Будем спрашивать, куда смотрели исполнительные органы власти, законодательные. Правоохранители почему, занимаясь составлением протоколам за уличную торговлю за 10 000, при этом миллиардных объектов не замечают», — подчеркнул глава Крыма.

Аксенов указал, что оценка работы всех сотрудников будет дана поименно по эффективности их работы. По результатам этой работы будут направляться бумаги об освобождении данных лиц от занимаемых должностей.